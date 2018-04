Staffeldesaster kostet Hönig Job

Rheinstetten



Abstiegsderby in Mörsch Rheinstetten (rap) - Abstiegsgipfel und zugleich Derby: Am Samstag (15.30 Uhr) kämpfen der 1. SV Mörsch und der SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga um wertvolle Punkte für den Klassenerhalt. Im Hinspiel behielt der SVM mit 3:1 im Wörtel die Oberhand (Foto: toto). » Weitersagen (rap) - Abstiegsgipfel und zugleich Derby: Am Samstag (15.30 Uhr) kämpfen der 1. SV Mörsch und der SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga um wertvolle Punkte für den Klassenerhalt. Im Hinspiel behielt der SVM mit 3:1 im Wörtel die Oberhand (Foto: toto). » - Mehr