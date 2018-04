"Wir sind eine Mentalitätsmannschaft"

Er war das Gesicht des letzten Bundesliga-Aufstiegs des Karlsruher SC vor nunmehr elf Jahren. Und er war der mentale Anführer jener Mannschaft von Trainer Ede Becker, die immerhin zwei Jahre die Eliteklasse hielt. Ganz nebenbei war Maik Franz der kompromissloseste Innenverteidiger der Liga, was ihm nicht nur den Spitznamen Iron Maik eingebracht hat, sondern eine Intimfeindschaft mit dem Stuttgarter Stürmer Mario Gomez. Mittlerweile ist Franz Assistent der Geschäftsführung beim 1. FC Magdeburg. BT-Redakteur Frank Ketterer unterhielt sich vor dem heutigen Drittliga-Spitzenspiel des KSC in Magdeburg (14 Uhr/live im SWR-Fernsehen) mit dem 36-Jährigen. BT: Hallo Herr Franz, wie geht es Ihnen? Maik Franz: Danke der Nachfrage. Mir geht es richtig gut - und das privat wie beruflich. Was das Berufliche anbelangt, habe ich zwar viel um die Ohren und bin viel unterwegs, weil wir gerade zweigleisig planen. Aber das macht natürlich auch jede Menge Spaß. Interview BT: Sie sind nun seit fast zwei Jahren Assistent der Geschäftsführung beim 1. FC Magdeburg. Was genau ist Ihr Job? Franz: Der Hauptteil ist Kaderplanung und Scouting. Hinzu kommen zwei, drei organisatorische Aufgaben rund um die Mannschaft. Das geht von der Vorbereitung von Freundschaftsspielen bis hin zur Organisation von Trainingslagern. Im Prinzip liegt vieles, was ein Sportlicher Leiter zu tun hat, in meinem Aufgabenbereich. BT: Kann man sagen, Sie lernen gerade das Fußball-Manager-Handwerk? Franz: Ja. Das trifft es ganz gut. BT: Dann haben wir eine kleine Zwischenprüfung für Sie vorbereitet. Achtung: Wenn sich Magdeburg Mario Gomez wirtschaftlich leisten könnte - würden Sie ihn verpflichten? Franz: Ui. Mario ist ein Topstürmer und würde natürlich auch uns gut zu Gesicht stehen. Aber er ist auch schon ein bisschen älter. Man sieht, dass er in seinem Umfeld sehr gut funktioniert, ob das auch bei uns im Osten so wäre, müsste man natürlich über das persönliche Gespräch herausfinden. BT: Sie können ja richtig diplomatisch sein. Franz: (lacht) Ja, ja, man lernt dazu... BT: Herr Franz, am Samstag kommt es zum Topspiel zwischen Magdeburg und dem Karlsruher SC, Ihrem ehemaligen Klub. Ein Spiel wie jedes andere - oder doch ein besonderes? Franz: Ein Spiel wie jedes andere ist es definitiv nicht. Das zu behaupten, wäre albern. Jeder kennt meine Vergangenheit beim KSC. Ich hatte dort meine schönste Zeit als Profi und auch privat. Auch heute habe ich noch viele Kontakte nach Karlsruhe. Da ist das Spiel natürlich etwas besonderes, und ich freue mich auch total darauf. Das Stadion wird voll sein. Es wird Bundesligaatmosphäre herrschen. Und sportlich hat die Partie natürlich auch eine Riesen-Brisanz. Für mich wird das eine hochemotionale Angelegenheit. BT: An was aus Ihrer Karlsruher Zeit erinnern Sie sich am meisten? Franz: An die Herzlichkeit der Menschen. Wir hatten damals sportlich eine tolle Zeit - und die Leute haben mit uns viel Positives verbunden. Egal wo man hingekommen ist, jeder wusste über den KSC Bescheid. Daran erinnere ich mich auch heute noch gerne zurück. Das war großartig. Eine unvergessliche Zeit. BT: Wie sind, im Vergleich zum KSC, die wirtschaftlichen Möglichkeiten in Magdeburg? Franz: Ich kann das natürlich nicht zu 100 Prozent beantworten, weil ich keinen Einblick in die Bücher habe. Aber nach allem, was wir über den Markt wissen, ist davon auszugehen, dass der KSC, der ja auch den teuersten Kader hat, schon wesentlich bessere wirtschaftliche Bedingungen hat als wir, zumindest momentan. Aber wir sind auf einem gesunden, guten Weg. BT: Wie sehr ist in Magdeburg der Handball Konkurrent, auch bei der Akquise von Sponsoren? Franz: Konkurrenten im eigentlichen Sinne sind wir nicht. Magdeburg ist schließlich eine Sportstadt und bietet viele Facetten. Das funktioniert ganz gut nebeneinander und auch miteinander. Das teilt sich ganz gut auf. BT: Der 1. FCM ist in den vergangenen beiden Spielzeiten mit jeweils Platz vier nur knapp am Aufstieg gescheitert. Was spricht dafür, dass es diesmal anders kommt und der Sprung in die 2. Liga gelingt? Franz: Wir haben uns klar dazu bekannt, dass der Aufstieg unser Ziel ist, auch öffentlich. Das war in den Jahren zuvor nicht so der Fall. Hinzu kommt, dass die Mannschaft und unsere Spieler in den letzten beiden Jahren viele Erfahrungen gesammelt haben, die sie jetzt positiv anwenden können. Außerdem haben wir eine gute Breite und eine gute Qualität im Kader, mit der wir auch die ein oder andere Verletzung kompensieren können. Wir wissen einfach, was wir können und was uns starkmacht. Und wir wissen andererseits, was wir nicht so gut können und nicht machen sollten. "Schleusener ist der absolute Überspieler" BT: Was macht die Mannschaft denn so stark? Franz: Ihr Wille und ihre Mentalität. Wir sind eine Mentalitätsmannschaft, die viel über die Physis und den Kampf kommt. Wenn wir das auf den Platz bringen, kommt auch die fußballerische Qualität zum Tragen. Nur so funktioniert das bei uns. Wir sind nicht die Mannschaft, die mit Hacke-Spitze eins, zwei, drei jede Mannschaft aus dem Stadion zaubert. Sondern wir sind die Mannschaft, die versucht, die andere mit Physis, Power und Energie zu beeindrucken und darüber hinaus ihre spielerischen Elemente in Szene zu setzen, egal ob über unsere schnellen Außen oder unsere quirligen Mittelfeldspieler. Kriegen wir das nicht hin, ist es schwer für uns, Spiele zu gewinnen. Kriegen wir es hin, sind wir schwer zu schlagen. BT: Das klingt, als stecke eine ganze Menge Maik Franz im Team... Franz: Was die Mentalität angeht, ist das auf jeden Fall so. BT: In Karlsruhe interessieren vor dem Topspiel nicht minder die Schwächen... Franz: Ja. Aber die soll der KSC mal schön selbst recherchieren. BT: In der Rückrundentabelle rangiert Magdeburg mit 21 Punkten lediglich auf Rang fünf. Gerade der Start aus der Winterpause misslang. Was war da los? Franz: Wir haben nicht zu 100 Prozent abgerufen, was uns starkmacht. In dieser Liga, die extrem ausgeglichen ist, reicht das schon, um den ein oder anderen Punkt liegen zu lassen. Aber das alles ist vorbei. Jetzt kommen die Wochen, in denen es um alles geht. Man kann schnell nach vorne kommen, aber auch schnell abrutschen. Gewinnen wir unsere beiden nächsten Spiele gegen den KSC und anschließend in Wiesbaden, sieht es ganz gut für uns aus. Verlieren wir sie, wird es nochmal ganz eng. BT: Hatten Sie dem KSC zugetraut, dass er nach dem verpatzten Saisonstart nochmal ins Aufstiegsrennen eingreifen kann? Franz: Auf jeden Fall. Von den Namen her ist das einer der besten Kader der Liga - und einer der teuersten. Dass diese Mannschaft Qualität hat, steht außer Frage. Entsprechend ist es kein Zufall, dass sie da oben mitspielt. Alles andere wäre eine große Enttäuschung. BT: Kurz vor Interviewende noch eine zweite Manager-Zwischenprüfung: Welchen KSC-Spieler würden Sie verpflichten? Franz: Da gibt es einige, die hochinteressant sind. Der absolute Überspieler ist aber schon Fabian Schleusener. Ich gehe stark davon aus, dass er nächstes Jahr für den SC Freiburg in der Bundesliga spielt. BT: Herr Franz, zuletzt die Frage aller Fragen: Wie geht das Spiel am Samstag aus? Franz: Ich hoffe, dass wir gewinnen, also Magdeburg. Das Ergebnis ist mir völlig egal, aber ich gehe davon aus, dass es eine ganz, ganz enge Kiste wird.

