DFB-Allzweckwaffe Hrubesch sorgt für frischen Wind

Mit neuer Leichtigkeit zu alter Stärke: Horst Hrubesch setzt für seine Premiere als Frauen-Bundestrainer auf ein simples Rezept. "Wir haben die Devise ausgegeben: Wir wollen einfach nur Fußball spielen", sagte der 66-Jährige vor dem WM-Qualifikationsspiel heute (16.15 Uhr/ARD) in Halle/Saale gegen Tschechien und lächelte verschmitzt.

Dieses Motto hat der Interimscoach seiner Mannschaft gleich zur Begrüßung im noblen Steigenberger Grandhotel in Leipzig auf ein Flipchart geschrieben. Die Mission des DFB-Feuerwehrmanns ist ebenso schnell skizziert: Zwei Siege gegen Tschechien und am Dienstag in Slowenien sollen die Sorgen um die Qualifikation für die WM 2019 lindern.

In Gesprächen und auf dem Trainingsplatz - rund drei Wochen nach der Trennung von Steffi Jones hatte Hrubesch Aufbauarbeit zu leisten. Jones' taktischer und personeller Schlingerkurs hatte die einst so erfolgsverwöhnten Spielerinnen zusehends verunsichert. Nun stellte er seinen Schützlingen ein "großes Kompliment" aus: "Wir können wirklich gestärkt in dieses Spiel gehen. Jede war mit den Leistungen zuletzt unzufrieden, alle wollen das jetzt geraderücken."

Neben neuen Impulsen im Training setzte Hrubesch auch auf Ablenkung. Bei den Spielerinnen kommt Hrubesch mit seiner geradlinigen, unverblümten Art gut an. "Er redet sehr viel mit uns", sagte Angreiferin Lea Schüller: "Es war ein positiver erster Eindruck."

Der Trainerfuchs, dessen Nachfolge noch immer offen ist, genießt die Zeit mit seinen "Mädels" sichtlich: "Es macht riesig Spaß, das muss man einfach mal sagen." Schüller würde durchaus gerne auch länger als bis zum nächsten Mittwoch mit dem Kult-Coach zusammenarbeiten. "Aber das liegt an ihm, ob er uns noch länger aushält", sagte die 20-Jährige schmunzelnd.

Doch erst einmal muss ein Sieg gegen die Tschechinnen her, gegen die im zähen Hinspiel im September nur ein mageres 1:0 dank eines Eigentores gelang. "Die werden sich nicht nur hinten reinstellen", warnte Hrubesch, zeigte sich jedoch siegessicher: "Aber ich habe die Turbolader, die auch ins Eins-gegen-Eins gehen können. Wir sind in der Lage, gutes Tempo zu gehen, und werden Tore erzielen."

Mit ihrem 2:0 (2:0)-Auswärtssieg in Slowenien sind Islands Fußballerinnen gestern in der WM-Qualifikationsgruppe 5 vom dritten Tabellenplatz mit zehn Punkten an die Spitze gesprungen und haben zumindest für einen Tag Deutschland (neun Punkte) hinter sich gelassen. Ein Verpassen der WM wäre für den zweimaligen Welt- und achtmalige Europameister der Super-GAU.(sid)