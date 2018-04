Eine Demonstration der Stärke Von Wolfram Braxmaier Der nächste Schritt ist getan, die dritte Handball-Bundesliga rückt für den TVS Baden-Baden immer näher. Auch der eminent auswärtsstarke TV Weilstetten (sieben Siege, zwei Unentschieden in fremden Hallen) konnte den Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg nicht aufhalten. Das Team von Trainer Ralf Ludwig setzte sich am Ende souverän mit 34:29 (20:12) durch und ist gewappnet für die kommenden Aufgaben. "Die erste Halbzeit war eine Demonstration unserer Stärke. Nach der Pause lief es dann zäher, weil wir unsere taktische Marschroute etwas verlassen haben. Insgesamt war es aber eine tolle Mannschaftsleistung", lobte Ludwig, der auf Kreisläufer Matthias Seiter (Studium) und Simon Bornhäußer (Magen-Darm-Grippe) verzichten musste. Von Beginn an hatte der TVS das Heft fest in der Hand, zeigte in Halbzeit eins eine wahrlich meisterliche Leistung. Wie an der Schnur gezogen lief der Ball im Höchsttempo durch die TVS-Reihen, suchten die Gastgeber vor rund 700 begeisterten Zuschauern immer wieder erfolgreich die Lücken im starken, weil sehr variablen Abwehrverbund der Gäste aus dem Zollernalbkreis. Jonas Schuster präsentierte sich in Topform und Daniel Grimm, der sich in der Abwehr vor allem mit TVW-Schlüsselspieler Patrick Lebherz beschäftigte, sprang im Tempogegenstoß erfolgreich für den fehlenden Bornhäußer in die Bresche. Dessen Part auf Linksaußen füllte Johannes Henke gekonnt aus. Überhaupt gab es im TVS-Team keinen Ausfall, vor allem in den ersten dreißig überragenden Minuten nicht. Der Aufsteiger konnte bis zum 11:9 von Lebherz (18.) noch mithalten, doch dann lief der TVS-Express auf Hochtouren. Egal, welche Abwehrtaktik die "Füchse" ausprobierten, Sandweier hatte stets die richtige Antwort parat. Der sicherlich nicht schwache Aufsteiger taumelte zur Halbzeit einem Debakel entgegen. Der TVS führte bei Seitenwechsel mit 20:12, das Spiel schien gelaufen. Doch die Mannschaft des Trainerduos Klaus Schuldt/Rene Wismar wehrte sich nach dem Seitenwechsel nach Kräften, wollte sich nicht abschlachten lassen. Auch die korrekte Rote Karte für Felix Euchner (46.) nach einem Foul an Markus Koch brachte die Gäste nicht aus dem Konzept. Zwar erzielte Grimm noch das 28:21 (47.), doch dann schlichen sich angesichts der sicheren Führung einige Nachlässigkeiten ins TVS-Spiel ein. "Da haben wir durch ein paar dumme Würfe den schönen Vorsprung wieder verspielte. Aber ich bin dennoch super zufrieden, vor allem die erste Halbzeit war geil", so TVS-Kapitän Franz Henke. Tor um Tor holte Weilstetten nun auf, war mit dem 30:27 (55.) durch Felix Saueressig plötzlich wieder im Spiel. Doch der gereifte TVS ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Christian Fritz, Koch und Grimm rückten die Verhältnisse gerade und machten den Sack endgültig zu. Die nächste schwere Aufgabe wartet auf den TVS am Sonntag in Söflingen. TV Sandweier: Horn, Hafner (ab 40.), Bissinger - J. Henke 2, F. Henke 1, Wichmann 1, Schulz, Grimm 8, Fritz 7/3, Schuster 8, Haple, Unser 3, Koch 3, Jolibois 2. TV Weilstetten: König, Makowski (ab 19.) - Euchner 2, Kübler 7, Schuldt, Strölin 1, Saueressig 3, Witt 3, M. Bischoff 5, Mayer 2, Slongo, Weckenmann, Lebherz 6/2. Schiedsrichter: Andre Geiss/Marco Kretzler (RN-Löwen) - Zuschauer: 700 - Zeitstrafen: 3/6 - Rote Karte: - Euchner (46.).

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben