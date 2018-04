Grünbacher: "Lewa" lässt grüßen Von Christian Rapp Lucas Grünbacher strahlte mit der Sonne, die an diesem herrlichen Frühlingstag auf das Kuppenheimer Wörtelstadion brutzelte, um die Wette. Seine Mitspieler herzten ihren Stürmer nach dem Schlusspfiff ausgiebig, ja selbst Trainer Matthias Frieböse hatte ein Lächeln im Gesicht, als er von seinem Goalgetter schwärmte: "Ich bin wirklich froh, so einen Stürmer wie Lucas in meinem Team zu haben. Bei den beiden Toren hat er seine ganze individuelle Klasse gezeigt." Während seine Mitspieler in der ersten Halbzeit reihenweise Chancen versemmelten, blieb Grünbacher im zweiten Abschnitt dagegen eiskalt und tütete mit seinem Doppelpack den letztlich ungefährdeten 2:0-Heimsieg gegen den abgeschlagenen Vorletzten FC Neustadt ein. "Wir müssen den Sack aber früher zumachen. Allein in der ersten Viertelstunde haben wir einige hochkarätige Gelegenheiten", sagte Frieböse über das fahrlässige Auslassen derselbigen, um aber sofort nachzulegen: "Mit unserem Auftritt bin ich über weite Strecken zufrieden. Wir sind dominant aufgetreten und haben völlig verdient gewonnen." Keine zwei Zeigerumdrehungen waren vorbei, als Grünbacher nach einem langen Einwurf im FC-Strafraum an den Ball kam, sich gegen drei Verteidiger durchsetzte, aus spitzem Winkel aber an Keeper Rick Kiefer scheiterte. Die Wörtelkicker dominierten das Geschehen, waren enorm lauffreudig, pass- und kombinationssicher, und schnürten den Gast tief in dessen eigener Hälfte ein. Nach nicht einmal fünf Minuten hatten die 200 Zuschauer im Wörtel den Torschrei auf den Lippen, doch der emsige Okan Eren scheiterte mit einem Kopfball aus kürzester Distanz am bärenstarken Kiefer. Als sich Simon Götz auf der rechten Seite nach einer Viertelstunde in den Neustädter Strafraum dribbelte und dort von den Füßen geholt wurde, bot sich für Faruk Karadogan die Möglichkeit, nun gar vom Punkt auf 1:0 zu stellen. Doch der 08-Kapitän scheiterte mit seinem unplatzierten Elfmeter an Kiefer. Der SV 08 hatte in der Folge merklich zu schlucken an dem Fehlschuss. Der FCN wagte sich nun gar über die Mittellinie: Tobias Gutscher feuerte einen Schuss aus rund 25 Metern ab, den 08-Torwart Nikolai Gogol aus dem Winkel fischte (17.). Die Gäste standen nun besser, Kuppenheim kam mit dem Passspiel nicht mehr wirklich in die gefährliche Zone - bis zur 40. Minute: Grünbacher setzte sich auf dem linken Flügel durch, flankte in die Mitte, wo er Eren fand. Doch auch dessen Direktabnahme aus fünf Metern wusste Fischer zu vereiteln. Zehn Minuten nach Wiederbeginn war der Tor-Bann schließlich gebrochen und Grünbacher zeigte eine erste Kostprobe seiner fußballerischen Schaffenskraft: Der 08-Stürmer erhielt kurz hinter der Mittellinie den Ball, ließ die FCN-Innenverteidigung wie Statisten stehen, marschierte allein auf Kiefer zu und vollendete in bester Robert-Lewandowski-Manier flach ins lange Eck. Der zweite Grünbacher-Streich folgte sogleich - freigespielt von Götz, düpierte er Neustadts Fabian Papa mit einer simplen Körpertäuschung, legte sich das Spielgerät auf seinen starken linken Fuß und zirkelte - gekonnt wie Arjen Robben - den Ball in den oberen linken Giebel (68.). Das Spiel war entschieden, Neustadt schlicht zu schwach, um die Frieböse-Elf nochmal ernsthaft in Gefahr zu bringen. Im Gegenteil: Der SV 08 verpasste in der Schlussviertelstunde durch den umtriebigen Götz und den eingewechselten Benjamin Radke, das Ergebnis gegen schwache Gäste gar noch weiter in die Höhe zu schrauben. SV 08 Kuppenheim: Gogol - Otto, Karadogan, Stanic, Tasli (88. Kolasinac) - Peter, Karamehmedovic - Götz (90. Djuric), Saddedine (75. Klein), Eren (66. Radke) - Grünbacher. FC Neustadt: Kiefer - Bruhn (78. Tritschler), Papa, Weerakkody, Katava - Falkowski (58. Waldvogel), Heitzmann, Mundinger, Feger (58. Maier) - Gutscher, Samma. Schiedsrichter: Schmidt (Ortenberg) - Zuschauer: 200 - Tore: 1:0, 2:0 Grünbacher (55., 68.) - Bes. Vorkommnis: Kiefer hält Foulelfmeter von Karadogan (SV 08/ 15.) - Beste Spieler: Grünbacher, Götz - Kiefer.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Vorrundenfinale für Bisons Bühl Bühl (red) - Es ist der letzte Vorrundenspieltag in der Volleyball-Bundesliga. Wichtiger als die wohl nicht überwindbare Aufgabe am Samstag bei Meister Berlin ist für die Bisons aus Bühl (Foto: toto) am nächsten Mittwoch aber der Playoff-Start: Wahrscheinlich gegen Friedrichshafen. » Weitersagen (red) - Es ist der letzte Vorrundenspieltag in der Volleyball-Bundesliga. Wichtiger als die wohl nicht überwindbare Aufgabe am Samstag bei Meister Berlin ist für die Bisons aus Bühl (Foto: toto) am nächsten Mittwoch aber der Playoff-Start: Wahrscheinlich gegen Friedrichshafen. » - Mehr Baden-Baden

Laetitia Quist mit DHB in Frankreich Baden-Baden (moe) - Laetitia Quist steht eine aufregende Woche bevor: Die 16-jährige Handballerin der SG Steinbach/Kappelwindeck ist mit der U-18-Nationalmannschaft in Frankreich unterwegs und wird dabei zum ersten Mal das Trikot des DHB überstreifen (Foto: Hornung). » Weitersagen (moe) - Laetitia Quist steht eine aufregende Woche bevor: Die 16-jährige Handballerin der SG Steinbach/Kappelwindeck ist mit der U-18-Nationalmannschaft in Frankreich unterwegs und wird dabei zum ersten Mal das Trikot des DHB überstreifen (Foto: Hornung). » - Mehr