Iffezheim setzt sich die Krone auf

In derfeierten die TTF Rastatt im letzten Heimspiel gegen den Absteiger TTC Suggental einen klaren 9:3-Sieg. Nur die Nummer eins der Gäste, Adrian Glunk, konnte nach seinem Doppelsieg mit Philipp Glunk und seinen zwei Einzelsiegen über Julian Hertel und Tobias Prestenbach mit dem Tempo der Hausherren mithalten. Mannschaftsführer Thomas Hillert, der mit Hertel im Doppel die 1:0-Führung erzielte, sorgte mit seinem zweiten Einzelpunkt für den vorzeitigen 9:3-Endstand. Manuel Weis, Yannic Klein, Simon Henkel hatten die TTF im ersten Spielabschnitt auf Siegeskurs gebracht und eine 7:2-Führung herausgeholt. Je einen Sieg ergatterten Prestenbach und Hertel gegen Horst Zajonc zum verdienten Gesamtsieg.

Das Meisterteam des TV Weisenbach bleibt in der Frauen-Verbandsliga weiter in der Erfolgsspur. Die Auswärtspartie beim SV Nollingen wurde nach einem kleinen 0:3-Fehlstart am Ende noch deutlich mit 8:4 gewonnen. Bei den Gästen, die ohne ihre Mannschaftsführerin Regina Roflik antreten mussten, läutete Monika Vig mit einem Fünf-Satz-Sieg gegen Claudia Hackl die Wende ein. Mit drei Erfolgen von Nadja Wunsch, Tanja Rath und Vig ging Weisenbach erstmals mit 4:3 in Führung, musste aber im Gegenzug nochmals den 4:4-Ausgleich durch Hackl gegen Jasmin Langenbach hinnehmen. Danach nahmen die Murgtälerinnen das Heft endgültig in die Hand. Mit klaren Einzelerfolgen punkteten Rath und Wunsch zum 6:4. Vig und Rath erhöhten mit ihren jeweils dritten Erfolgen zum Gesamtsieg.

Der TTC Iffezheim hatte sich einen Tag zuvor in Nollingen ein 7:7-Remis erkämpft. Je zwei Einzelsiegen von Bettina Seiser und Ersatzspielerin Sandra Fettig sowie jeweils ein Siegpunkt von Sophia Merkel, Martina Schief und dem Doppel Merkel/Seiser reichten dem Gast zu einem verdienten Punktgewinn. Trotz der positiven Bilanz von 19:15 Punkten sind die Iffezheimer Frauen noch nicht ganz auf der sicheren Seite. Zum sicheren Klassenverbleib fehlt der Mannschaft immer noch ein Punkt.

Der Meister Spvgg Ottenau II konnte seine Tabellenführung in der Landesliga der Männer mit einem 9:3-Sieg im Murgtalderby über den Absteiger TB Gaggenau weiter ausbauen. Gaggenau gewann die drei Gegenpunkte durch das Doppel Iljan Ramljak/Simon Marijic und zwei Einzelpunkten Ramljaks gegen Michael Ruf und Sebastian Graf. Ohne seinen Spitzenspieler Florian Koch kassierte der TTV Muckenschopf gegen den TTC Seelbach-Schuttertal eine deutliche 4:9-Heimniederlage. Mit 3:9 unterlag der TTC Rauental bei der DJK Offenburg II. Ohne seine Nummer eins Oliver Böhm gelang den Barockstädtern durch Philipp Vater/Florian Zug und Alexander Opolka/Miguel Rodriguez zunächst eine 2:1-Doppelführung. Nach zwei Fünfsatzniederlagen von Vater und Rodriguez zum 2:4 konnte Opolka nochmals auf 3:4 verkürzen. Vier Niederlagen in Serie brachten das Spiel zum Kippen.

Mit einem 9:3-Heimsieg über den Rastatter TTC sicherte sich der TTC Iffezheim I die Meisterschaft in der Männer-Bezirksliga und verwies den TV Weisenbach, der bei der zweiten Iffezheimer Mannschaft nicht über eine 8:8-Punkteteilung hinauskam, in der Abschlusstabelle auf Position zwei. Rastatts Nummer eins Patrick Urbanek gewann beide Einzel und punktete auch im Doppel mit Dominik Geier. Ab Position drei dominierten die Hausherren das Match. Tim Geißendörfer (2) und Aaron Kreidenweis feierten im mittleren Drittel 3:0-Siege, Kevin Porwit und Christoph Merkel hielten sich im Schlussdrittel schadlos. Im vorderen Drittel errangen Felix Franke und Marcel Diebold je einen Einzelsieg. Die dritte Mannschaft der Spvgg Ottenau gewann sein Heimspiel gegen den TV Lichtental mit 9:3, kann aber aus eigener Kraft nicht mehr den zweiten Tabellenplatz erklimmen. Der TB Bad Rotenfels feierte gegen den TTV Kappelrodeck seinen ersten Rückrundensieg. Mit dem 9:5-Erfolg wurde eine lange Durststrecke zum Saisonausklang überwunden. Mit einer 5:9-Niederlage gegen den TTV Bühlertal verabschiedete sich der TV Lichtental in die Bezirksklasse.

Der TB Sinzheim kam in der Bezirksklasse der Männer im Heimspiel gegen den SV Weitenung zu einem kampflosen 9:0-Heimsieg. Der Gegner trat zur Auswärtspartie nicht an. Im zweiten Spiel versuchte der ersatzgeschwächte SVW gegen den TV Neuweier sein Glück, kassierte aber eine deutliche 1:9-Abfuhr. Ein kleines Fünkchen Hoffnung auf die Meisterschaft hält sich der TV Gernsbach offen. Im Murgtalderby wurde die Spvgg Ottenau IV mit 9:3 geschlagen. Seinen fünften Tabellenrang verteidigte der Aufsteiger TTV Au am Rhein mit einem 9:3-Heimsieg gegen den TTV Bühlertal II. Die TTG Bischweier bezwang den Tabellenletzten TuS Sasbachried knapp mit 9:6. (ti)