Keine Überraschungen zum Auftakt

Eine klare Angelegenheit war die Partie zwischen dem MSC Taifun Mörsch und dem MSC Comet Durmersheim. Allerdings brauchten die Hausherren vor den rund 500 Zuschauern im Erwin-Schöffel-Stadion ein wenig Schwung, um ins Spiel zu kommen. Es dauerte bis zur 16. Minute, ehe Manuel Fitterer Taifun in Führung brachte. "Nach einem holprigen ersten Viertel nutzten wir die Pause, um taktisch nachzubessern und konnten so dem Spiel unseren Stempel aufdrücken", analysierte Taifun-Trainer Enrico Tritsch nach der Partie. Im zweiten Viertel erhöhten dann Fitterer (23., 27.) und Lucca Fuchs (28.) auf 4:0. Die Gegenwehr der Durmersheimer war damit gebrochen. Fuchs konnte in der 42. Minute auf 5:0 erhöhen. Jonas Burger verkürzte in der 51. Minute auf 5:1. Robin Faisz stellte den alten Abstand in der 60. Minute wieder her. Im Gegenzug war Gennady Mitts für den Altmeister erfolgreich. "Der Comet zeigte sich anfangs kämpferisch und stark motiviert. Mit fortwährender Spieldauer zeigte sich unsere spielerische Klasse und wir könnten eine beruhigende Führung herausspielen, die bis zum Ende hielt", so Tritsch. Im letzten Abschnitt machte der Taifun alles klar. Patrick Palach erzielte das 7:2 (61.). Marcel Weiler verkürzte nochmals für Comet (64.). Palach (70.) und Fuchs (73.) stellten dann den 9:3-Endstand her.

Einseitiges Derby in Ubstadt-Weiher

Einseitig war auch das Derby zwischen dem MSC Ubstadt-Weiher und dem MSC Philippsburg. Die Spargelstädter setzten sich am Samstagabend vor den 400 Zuschauern in der Motoball-Arena mit 10:1 durch. Lucca Böser brachte die Hausherren schon in der ersten Minute in Führung. Kevin Fröhlich baute den Vorsprung mit zwei Toren in der 13. und 15. Minute auf 3:0 aus. Danach wurde die Partie ruppiger, und die Schiedsrichter mussten in der Folgezeit einige Karten verteilen. Im zweiten Viertel war es Böser, der in der 28. Minute auf 4:0 erhöhte. Rico Gleie baute den Vorsprung in der 35. Minute durch einen verwandelten Elfmeter auf 5:0 zur Halbzeit aus. In der 49. Minute konnten die Philippsburger durch Sergej Karst den Ehrentreffer markieren. Danach waren die Hausherren aber weiter die spielbestimmende Mannschaft und machten im letzten Viertel alles klar. Kevin Gerber (63., 80.) und Dennis Ring (71., 74.) erhöhten auf 10:1.

Bei bestem Motoball-Wetter feierte der MSC Puma Kuppenheim am Sonntagnachmittag einen klaren 12:3-Erfolg gegen den MBV Budel. Im ersten Viertel taten sich die Hausherren noch schwer. Max Schmitt konnte den deutschen Meister immerhin mit 2:0 (9., 20.) in Führung bringen. Benjamin Walz erhöhte in der 21. Minute auf 3:0, ehe Carlo van Geltrop in der 24. Minute auf 3:1 verkürzen konnte. Kuppenheim blieb aber das spielbestimmende Team und erhöhte durch Walz (31.), Max Schmitt (34.) und Dominik Mückenhausen (38.) auf 6:1. Stan Gielen konnte eine Minute vor der Halbzeit auf 6:2 für Budel verkürzen. Nach der Halbzeit ging das muntere Toreschießen weiter: Max Schmitt (44., 53.), Walz (52., 57.) und Jannis Schmitt (58.) erhöhten auf 11:2. Jannis Schmitt markierte in der 75. Minute noch das 12:2. Den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame Partie setzte Budel durch das 12:3 von Miel Looijmans.(tm)