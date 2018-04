Titelkampf wird zum Kopf-an-Kopf-Rennen

Phönix Sinzheim II -

HR Rastatt/N.28:26.

Von der frühen Roten Karte gegen Florian Rumpf (3.) ließ sich Phönix nicht beirren. Vielmehr verbuchten die Gastgeber durch vier Tore in Folge einen ersten Vorteil (9:5), der aber gleich wieder dahin war (9:8). In der Folge blieb man bis zur Pause eng beisammen (13:12). Nach Wiederbeginn riss der Gast die Partie an sich (14:16) und konnte immer wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung herausspielen, letztmals beim 22:24. Angeführt vom in die zweite Mannschaft beorderten Valliere Kirschner, der vier der letzten sechs Sinzheimer Tore erzielte, wendete Phönix dann aber doch noch das Blatt (25:24). Auch beim Siebenmeter zum 27:26 übernahm Kirschner Verantwortung.

Tore für Phönix: A. Huck 7/3, V. Kirschner 5/1, B. Huck, M. Walter je 3, Schaefer, K. Walter je 2, Richter 2/1, Ernst, Krell, Vogel, D. Walter je 1 - für Rastatt: Kugele 8, Jochim 6/5, Behrendt 4, Hänel 3, Fuchs 2, Schiff, Djuric, Drews je 1.

HSG Hardt II -

SG Freudenstadt/B. 42:40.

Die HSG konnte durch diesen unerwarteten Sieg die Rote Laterne wieder an den TVS weiterreichen. Zur Halbzeit sah es allerdings nicht danach aus, denn da führten die Gäste bereits mit sieben Toren. Doch im zweiten Durchgang reduzierten die Hausherren den Abstand rasch, nach 40 Minuten waren sie bis auf drei Tore dran. Es schien in der Folge aber so, als würde die SG ihren Vorsprung ins Ziel bringen. Doch als ihr Spielmacher fünf Minuten vor dem Ende den Platz verlassen musste (dreimal zwei Minuten), witterte die HSG ihre Chance. In der 59. Minute gelang der Ausgleich (40:40), zwei weitere Treffer besiegelten den Sieg. Torschützen wurden nicht gemeldet.

HSG Murg -

Baden-Baden III 39:27.

In der ersten Halbzeit konnte sich die HSG nicht richtig absetzen (9:6 und 12:12). Der 14:12-Pausenstand stellte die Murgtäler nicht wirklich zufrieden. Nach Wiederbeginn wurde die Führung ausgebaut (19:14/37.). Durch die zweite Rote Karte gingen den Gästen Spieler und Kraft aus, was sich im Ergebnis niederschlug (26:16/46.). Doch die HSG ließ den TVS noch einmal ins Spiel kommen (27:24/51.). Allerdings hatten die Gäste dann keine Körner mehr übrig und wurden in den letzten Minuten mit einem 12:3-Lauf förmlich überrannt.

Tore für HSG Murg: Grässel 10/1, Albrecht 7, F. Gerstner 6, Unger 5, Huber 3, Baier, M. Gerstner, Melcher, Schaal je 2 - für TVS: Schott 9, Stall 5, Maier 4, Kuypers 3, Bornhäußer, Maier je 2, Ehret, Gomez je 1.

TuS Memprechtshofen -

TS Ottersweier II 31:18.

Ab dem 3:3 (6.) war es der TuS, der die Marschrichtung vorgab. Stellenweise agierten die Hausherren aber in der Abwehr noch passiv und im Angriff ideenlos, so dass die TSO dran bleiben konnte (11:9/25.). Noch vor der Halbzeit aber schraubten die Römer das Ergebnis nach oben (15:11). Im zweiten Abschnitt erhöhte der TuS die Schlagzahl. In der 40. Minute hieß es schon 21:13, frühzeitig war die Messe gelesen (26:14/52.).

Tore für Memprechtshofen: Geibel 11, Urban 7, Trinkaus 5, Clemens, Ackermann, Lacker je 2, Neuschütz, Böttcher je 1 - für Ottersweier: Leppert 6, Holden 4, Röll 3, Belikan 2, Madlinger, Seiler, Huck je 1.

SG Steinbach/Kappel- II -

TuS Helmlingen II 36:28.

Die Gastgeber starteten im Angriff sehr effektiv und fanden auch in der Abwehrarbeit die richtigen Mittel, so dass sie früh davonziehen konnten (8:3/12.). Da die SG auch danach nicht locker ließ, sprang zur Halbzeit eine 21:11-Führung heraus. In der zweiten Hälfte hielten die Gastgeber noch in den ersten zehn Minuten die Spannung hoch (26:14), danach wurden in Erwartung des sicheren Sieges einige Gänge zurückgeschaltet.

Tore für Steinbach: Keller 9, Elies 7, Höll 6/4, Bögershausen 4, Gartner 3, Gangloff, Kohler, Schreiber je 2, Stäglich 1 - für Helmlingen: Bertsch 8, Weber, Posavec je 3, Reichenberger, Lauppe je 3/1, Lasch, Zervas, Keßler, Ratey je 2.

In der Kreisklasse A wahrte Phönix Sinzheim III (31:28 gegen Rastatt/Niederbühl II) seine zumindest theoretische Chance, die SG Steinbach/Kappelwindeck III noch abzufangen. Düster sieht es für die TS Ottersweier III aus. In der Frauen-Bezirksklasse ist der SG Steinbach/Kappelwindeck III die Meisterschaft kaum noch zu nehmen.(mabu)