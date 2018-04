Kampf um Platz drei

Nachdem der erste Schmerz verflogen war, brach sich langsam aber sicher der Realismus Bahn, zumindest bei einem Teil der blau-weißen Belegschaft war dem so. Als "ziemlich unwahrscheinlich" bezeichnete bereits am Tag danach Benjamin Uphoff, der Torhüter, die aktuelle Aussicht des Karlsruher SC, auf direktem Weg in die 2. Liga zurückzukehren, also über die Tabellenplätze eins und zwei. Erst gar nicht mehr von diesen reden wollte offenbar gar Anton Fink, der Stürmer. "Ich denke schon, dass wir es noch relativ in der eigenen Hand haben, den 3. Platz zu schaffen", befand er stattdessen.

Beide Statements zusammen wiederum beschrieben ziemlich korrekt die Gemüts- und auch Tabellenlage des KSC nach der 0:2-Niederlage im Drittliga-Spitzenspiel beim 1. FC Magdeburg am zurückliegenden Samstag und somit fünf Spieltage vor Rundenende: Natürlich ist die Enttäuschung groß, die Plätze eins und zwei bei neun bzw. sechs Punkten (bei allerdings einem Spiel mehr) Rückstand so gut wie sicher abhaken zu müssen. Andererseits ist da immer noch die Hoffnung, das große Ziel, also die sofortige Rückkehr in Liga zwei, über zwei Relegationsspiele gegen den Drittletzten der 2. Liga bewerkstelligen zu können.

Das ist zweifelsohne der mühsamere Weg - aber immerhin ist es einer, der noch gangbar, also möglich ist. Der SV Wehen Wiesbaden, mit einem Punkt mehr derzeit auf Rang drei der 3. Liga geführt, ist im Kampf um diesen ab sofort der große Gegenspieler.

KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer möchte die Gesamtgemengelage zwar (noch) nicht ganz so absolut formuliert wissen, zumal bereits am kommenden Wochenende eben diese Wiesbadener auf eben jene Magdburger treffen und, so Kreuzer, sich alles schon wieder zumindest halbwegs zu Gunsten des KSC drehen könne. Andererseits kommt auch er nicht umhin festzustellen, dass Paderborn und Magdeburg "die besten Karten" haben, direkt nach oben versetzt zu werden.

Kritik am Spiel in Magdeburg kommt Kreuzer dennoch nicht über die Lippen. "Der Mannschaft ist kein Vorwurf zu machen. Sie hat ein gutes Spiel abgeliefert", sagt er vielmehr. "Wir haben so gut wie nichts zugelassen. Die beiden Mannschaften haben sich weitgehend neutralisiert", fügt er an. Schlussendlich habe ein Quäntchen Glück gefehlt, zum Beispiel Fabian Schleusener, der in der 87. Spielminute einen Elfmeter verschossen - und damit den 1:1-Ausgleich verpasst hatte. Auch den Einlass, der KSC habe über 90 Minuten so gut wie keine zwingende Torchance zustande gebracht, vielleicht auch, weil einmal mehr etwas zu sehr auf Vorsicht und defensive Stabilität bedacht, bügelt er beiseite. "Wir können nicht einfach unsere ganze Struktur ändern", sagt Kreuzer zum einen. "In den 21 Spielen zuvor haben wir auch nicht anders Fußball gespielt", erinnert er zum anderen.

Von den 21 Spielen zuvor hat der KSC keines verloren. Nun bleiben ihm noch fünf, um zumindest die Relegation zu erreichen.