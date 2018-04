30 Medaillen in der Pfalz

Bei den 25. Weinstraßen-Schwimmwettkämpfen des SC Neustadt ging es heiß her: Mehr als 475 Schwimmer aus sieben Landesverbänden kamen zusammen, um im Neustädter Sportbad in dem mit zehn Bahnen und elektronischem Zeitmesssystem ausgestatteten 50-Meter-Becken unter professionellen Bedingungen eine Generalprobe für die bevorstehenden Meisterschaften zu absolvieren. Mit am Start war auch ein Team aus der Ukraine, so dass die Wettkämpfe internationales Flair erlebten.

Insgesamt fanden in 42 Wettkämpfen mehr als 2600 Starts statt. Die Schwimmer des Rastatter TV waren kurz zuvor aus ihrem einwöchigen Trainingslager zurückgekehrt. Sie nutzten die Möglichkeit, neben Medaillen weitere Qualifikationszeiten für die badischen Meisterschaften einzuheimsen und nahmen mit 32 Athleten teil. Die 16-jährige Luna Walz zeigte, dass sie im Brustschwimmen zu den besten ihrer Altersklasse zählt. Sie gewann gegen starke Konkurrentinnen eine Gold- (100-Meter-Strecke) und zwei Silbermedaillen (50- und 200-Meter- Strecke) und qualifizierte sich zudem gleich dreimal für die Meisterschaften. Ihr Mannschaftskamerad Marco Smuda (Jahrgang 2001) gewann eine Gold- (50 m Schmetterling), drei Silber- (50 m und 100 m Rücken sowie 100 m Freistil) und eine Bronzemedaille (200 m Freistil). Sophia Rothecker (2002) gewann auf der 50-Meter-Rückendistanz Gold, über 200 m Freistil Bronze und erschwamm sich zudem eine weitere Qualifikation für die Meisterschaften. Auch die beiden Schwestern Bianca und Ana Sophia Erhard (2003 und 2001) gewannen je eine Silber- und zwei Bronzemedaillen in den Lagen Rücken, Brust und Freistil. Cengiz Schroll (2004) zeigte seine Qualitäten als Brustschwimmer und erkämpfte sich eine Silber- und zwei Bronzemedaillen. Auch die jüngeren RTV-Schwimmer überzeugten durch Medaillen: Sarah Lehmann (2007) gewann die Silbermedaille über 50 m Rücken, die Zwillinge Laura und Paula Schuller (2008) holten zusammen drei Bronzemedaillen über die 50-Meter-Distanz in der Brust-, Schmetterling- und Freistillage.

Trainer Eugen Engelhardt zeigt sich zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge: 30 Medaillen und elf erzielte Qualifikationszeiten ergeben ein gutes Bild. Hinzu kommen etliche persönliche Bestzeiten, die zeigen, dass das von Engelhardt neu strukturierte Trai-ning positiv anschlägt, heißt es in einer Mitteiliung. (red)