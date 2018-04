Noch einmal soll die Hütte brennen

Je zwei Einzelpunkte feierten Leon Biedermann und Eduardo Gonzales. Je einen Punkt errangen Lukas Mai, Kresimir Vranjic und Andrè Schweikert im Einzel sowie in den Doppeln Biedermann/Vranjic und Gonzales/Mai. Die zuletzt gezeigten Leistungen stimmen Ottenau recht zuversichtlich. Lukas Mai stärkte sein Selbstvertrauen mit seinen zwei Siegpunkten gegen Mosbachs Führungsspieler Heiko Wirkner und Steffen Fetzner. Gonzales bezwang Wirkner, musste sich jedoch Fetzner geschlagen geben. Sein Aufrücken ins erste Drittel wirkte sich für das Team positiv aus. Aaron Kawka konnte so in der Rückrunde im mittleren Paarkreuz und Vranjic im Schlussdrittel wertvolle Siege beisteuern. Am Sonntag soll ab 14 Uhr nochmals die Hütte brennen. Der Rivale um Platz drei, der SV Niklashausen, liegt einen Zähler hinter Ottenau, reist jedoch als Außenseiter zum Gastspiel beim Meister TTC Singen.

Auch die Abstiegsfrage kann am Wochenende vorab geklärt werden. Verlieren die punktgleichen Teams der TTG Oftersheim in Ottenau und die FT V. 1844 Freiburg II (6:26) in Singen müssen beide Teams zurück in die Verbandsliga. Die spielfreie Mannschaft der DJK Offenburg (9:25) würde dann die Relegation bestreiten.

Mit drei Spielen endet am Wochenende die Runde der Frauen-Badenliga. Der TTC 1946 Weinheim wurde ohne Verlustpunkt Meister, der 1.TTC Ketsch folgt als Vizemeister und kann mit einem Sieg gegen den TV St. Georgen den Rückstand auf zwei Punkte eingrenzen. Der Rangsechste TTV Gamshurst (12:18) gastiert beim Tabellensiebten TTV Weinheim-West II (7:23). Gamshurst machte in der Vorrunde beim 8:0-Sieg über die Nordbadenerinnen kurzen Prozess. Mit seinen beiden Erfolgen gegen den TV Britzingen und gegen den VSV Büchig konnte sich Weinheim vorzeitig in Sicherheit bringen. Der Spielausgang ist offen, Gamshurst könnte sich mit einem hohen Sieg nochmals eine Chance auf Position fünf erspielen. Mit einer kämpferisch starken Gesamtleistung beim 8:6-Auswärtssieg beim TV Britzingen verhinderte der TTV Kappelrodeck den Abstieg. Im letzten Heimspiel gegen den VSV Büchig will man sich für die deutliche 0:8-Abfuhr im Vorrundenmatch rehabilitieren. Drei der acht Spiele gingen erst in den Entscheidungssätzen verloren. In allen drei Fünfsatzspielen lag Kappelrodeck im Doppel durch Ursula Maier/Astrid Seiler und in den Einzeln durch U. Maier und Juana Maier mit 2:1-Sätzen in Führung. Vor eigenem Anhang will man die drohende Niederlage in Grenzen halten. (ti)