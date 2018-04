Stanley-Cupsieger im Trainerduell

Die Prognosen sind Uwe Krupp egal, er will sie mit den Eisbären Berlin widerlegen. "Ich weigere mich, in die gleiche Kerbe zu schlagen", sagt der frühere Bundestrainer vor der Endspielserie gegen Ligakrösus Red Bull München. Nein, den dritten Meistertitel in Folge für den sportlich und finanziell stärksten Klub der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nimmt Krupp nicht als zwangsläufig hin. "Sie haben auch Schwachstellen", betont der 52-Jährige - und die soll seine Mannschaft ausnutzen. Krupp ist mit den Kölner Haien zweimal (2013, 2014) im DEL-Finale gescheitert und heiß auf seine erste Meistertrophäe als Trainer. Die letzte für die Eisbären gab es vor fünf Jahren, der Coach hieß Don Jackson, nun ist der Spiritus rector in München und als insgesamt siebenmaliger DEL-Champion der Maßstab für jeden Trainer. "Don hat die Ruhe weg", sagt Münchens Olympia-Goalie Danny aus den Birken über den Kanadier. Jacksons Unaufgeregtheit ist nicht nur für aus den Birken, einen der sieben Münchner Olympiahelden aus Pyeongchang, einer der entscheidenden Faktoren für die imposante Erfolgsgeschichte. Seit 2011 coachte Jackson mit Ausnahme von 2015 immer eine Meistermannschaft (Berlin, Salzburg, München), der 61-Jährige versteht es wie kein Zweiter, ein Team zu bauen und von seiner Stärke zu überzeugen. Jackson und Krupp einen die Erfolge als Spieler in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Beide holten den berühmten Stanley Cup. Krupp schoss 1996 für die Colorado Avalanche gar das entscheidende Tor. Als Trainer muss der Eisbären-Coach noch aufholen. "Er hat großartig gearbeitet, wo immer er auch war", lobt Jackson sein Pendant. Krupps Mannschaft habe so viel Talent wie kein anderer Gegner in der Liga, sagt Jackson, der noch immer "ein Herz" für seinen Ex-Klub hat. Morgen (19.30 Uhr/Sport1), wenn die Münchner als bestes Team der Hauptrunde Gastgeber für Spiel eins sind, hofft Krupp auf die Krönung seines bisherigen Weges mit den Berlinern. Seit der ehemalige Verteidiger im Dezember 2014 Trainer des DEL-Rekordmeisters wurde, hat er die Eisbären kontinuierlich verbessert. Krupp sagt nicht ohne Stolz: "Wir haben uns hier wieder etwas aufgebaut in den letzten Jahren." Sein auslaufender Vertrag dürfte deshalb auch in Kürze verlängert werden, Krupps Arbeit hat offenkundig auch an den entscheidenden Stellen in Übersee den nötigen Eindruck hinterlassen. Die Eisbären gehören wie der NHL-Klub Los Angeles Kings der Anschütz-Gruppe an, von Kalifornien aus werden die Dinge maßgeblich gestaltet. "Wir sind mit seiner Arbeit und der des gesamten Trainerteams sehr zufrieden", sagt Eisbären-Sportchef Stephane Richer. Als Meistertrainer zu verlängern wäre daher eine geradezu ideale Konstellation. Aus den Birken, der Krupps Kölner Zeit miterlebte, macht seinem Ex-Coach aber wenig Hoffnung. "Er ist hochmotiviert, es tut mir für ihn leid, wenn's wieder nicht klappt", sagt der Nationaltorhüter - und lächelt. "Die zwei besten Mannschaften haben sich durchgesetzt. Ein besseres Finale kann es nicht geben", sagte Berlins Martin Buchwieser. "Die Vorfreude ist riesengroß", sagte Eisbären-Kapitän Andre Rankel. "Gegen den Meister zu spielen, ist ein enormer Ansporn." "Für den Zuschauer wird es die attraktivste Darbietung im Finale", sagte auch Münchens Frank Mauer, der wie sechs Teamkollegen nach Olympia-Silber erneut jubeln will.(dpa)

