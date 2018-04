Zweiter Platz in der Teamwertung

Im Wettkampfbecken konnte das Bühler Team insgesamt 21 Siege verbuchen. Erfolgreichste Schwimmerin war Helena Jurack, die sieben Mal als erste in ihrer Altersklasse anschlagen konnte. Die Schwimmerin (Jahrgang 2009) konnte sich hierbei auch gegen ältere Schwimmerinnen durchsetzen. Das Bühler Talent wird in den kommenden Monaten behutsam an weitere Aufgaben herangeführt.

Fünf Siege bei fünf Starts feierte die 14-jährige Joelina Fichtner. Für die Brustspezialisten war der Wettampf ein wichtiger Test vor den baden-württembergischen Meisterschaften, die am kommenden Wochenende in Heidelberg ausgetragen werden. Vier Siege konnte Anina Metzinger (Jahrgang 2005) verbuchen. Dabei sicherte sie sich über 100 Meter Lagen auch noch eine neue persönliche Bestzeit.

Drei Tagessiege für Helena Langner

Die weiteren Goldmedaillen gingen an Helena Langner, die drei Tagessiege in ihrer Altersklasse feiern konnte, und an Silas Braun, der zweimal erfolgreich war. Diana Simonova, Juliane Leppert, Franziska Roth, Isaac Gonda und Niklas Horeth konnten zahlreiche Silber- und Bronzemedaillen mit nach Hause nehmen.

Gerade auch die Verbesserungen im technischen Bereich stimmen das Trainerteam zuversichtlich, dass bei ihnen auch in den kommenden Wochen Leistungssteigerungen zu erwarten sind. Die weiteren Teilnehmer Jonas Müller, Sina Kühn, Anna Hagel und Ciara-Luna Hensel konnten teilweise ihre Bestzeiten erheblich steigern. Aufgrund der Tatsache, dass sie mit älteren Schwimmern gewertet wurden, mussten sie dennoch die Heimreise ohne Edelmetall antreten.

Durch die sehr guten Einzelleistungen und die zahlreichen Siege in den Staffeln, konnte das Team in der Mannschaftswertung den zweiten Platz hinter den Gastgebern aus Villefranche erreichen.(red)