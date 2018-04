Hofmann: "Alles ist möglich!"

Bisher hat man sich im Lager der SG Muggensturm/Kuppenheim in Sachen Aufstiegsambitionen dezent zurückgehalten - zumindest verbal. Auch vor dem morgigen Verfolgerduell in der Handball-Südbadenliga beim TuS Altenheim bleiben die ganz großen Kampfansagen aus, doch eines macht Benny Hofmann, ein Teil des MuKu-Spielertrainer-Duos, klar: "Bei einem Sieg ist alles möglich!"

Das liegt in erster Linie an der interessanten Konstellation an diesem Spieltag: Mit weiteren zwei Zählern könnte der Rangvierte sein Punktekonto auf 32 erhöhen, der aktuelle Tabellenführer Hofweier steht derzeit bei 33 Pluspunkten und muss morgen zum Spitzenspiel zum Zweiten HSG Konstanz II (31). Auch der Dritte Schutterwald (31) muss in Elgersweier eine harte Nuss knacken. Spannend wird es aus MuKu-Sicht laut Hofmann aber nur bei einem Sieg. Sollte das Auswärtsspiel verloren gehen, "ist der Abstand zu groß", so der Coach, "doch auch dann geht die Welt nicht unter. Schließlich erwartet keiner von uns, dass wir ganz oben landen. Sollten wir verlieren, wollen wir die Topteams in den letzten drei Spielen so lange wie möglich ärgern." Zunächst einmal will MuKu aber Altenheim um Keeper Philipp Grange, Jan Meinlschmidt und Gerry Sutter in die Knie zwingen und sich für die klare Hinspielniederlage vor heimischer Kulisse revanchieren.

Bessere Erinnerungen an das Hinspiel hat die SG Steinbach/Kappelwindeck, die am Sonntag den TB Kenzingen zum Duell bittet. Mitte November siegte die Rebland-SG beim TB mit 28:26. Mittlerweile wurde weiter fleißig gepunktet, so dass der Klassenerhalt so gut wie sicher ist. Zuletzt setzte es in Hofweier zwar eine Niederlage, doch die SG bot dem Primus lange Paroli. In Hälfte zwei mussten die Steinbacher ihrer kräfteraubenden offensiven Deckung aber Tribut zollen. Gegen den unteren Tabellennachbarn - der TB (13) liegt sieben Zähler hinter der SG - soll nun wieder gepunktet werden. Trainer Markus Ullrich: "Gegen Kenzingen will ich unbedingt gewinnen!"

Ähnlich äußerst sich auch Kalman Fenyö: "Das Ziel ist ganz klar, die zwei Punkte zu holen." Doch der Trainer von Phönix Sinzheim fügt hinzu: "Das wird schwer." Und das liegt zum einen am Gegner SG Köndringen/Teningen II, vor allem aber am Personalengpass der Feuervögel. Fabien Winogrodzki macht aufgrund seiner Knieblessur kein Spiel mehr, gleiches gilt wohl für Felix Möllering mit seiner entzündeten Achillessehne. Auch Fabian Ernst ist mit Verdacht auf Wadenbeinbruch erstmal raus. Ebenso Valliere Kirschner. Der wuchtige Allrounder ist allerdings privat verhindert, ebenso wie Philipp Reiß. Keine gute Woche hat der TuS Helmlingen hinter sich. Das liegt zum einen an der krachenden Derbyniederlage in Altenheim, zum anderen an den Wirrungen um Robert Kovacs. Der Keeper hatte zum wiederholten Mal seinen bevorstehenden Abgang - vermutlich nach Großweier - angekündigt (wir berichteten) und obendrein mit einem nicht abgesprochenen Urlaub wenige Stunden vor dem Anpfiff für Wirbel gesorgt. Am Sonntag will der TuS mit einem Heimsieg gegen Kellerkind Waldkirch wieder positive Schlagzeilen schreiben.