"Die Jungs hadern alle"

Alexander Hassenstein ist kein Trainer, der um den heißen Brei herumredet. So ehrlich, wie er als Mensch ist, so direkt ist er auch in seiner Einschätzung der Leistung seiner Spieler. Zur Nullnummer beim Landesliga-Tabellenvorletzten Oberharmersbach fiel ihm in nur zehn Sekunden Folgendes ein: "Zwei, drei ordentliche Ansätze, eineinhalb Chancen. Torhüterleistung und Abwehr gut, Mittelfeld wenig, nach vorne nichts."

Und so tritt der VfB Bühl auch nach fünf Spielen in diesem Jahr weiter auf der Stelle. Vier Remis, eine Heimklatsche gegen Altdorf, es ist eigentlich ein mittleres Wunder, dass man im Kampf um die Vizemeisterschaft noch dicke dabei ist - der Inkonstanz der Konkurrenz sei Dank. "Die aktuelle Tendenz sagt was anderes aus, aber wir haben immer noch die Chance, Rang zwei zu schaffen", kann auch Has-senstein die Tabelle lesen. Ob man bei der Musik bleibt, wird sich demnach wohl in den nächsten drei Spielen, zu Hause gegen Elchesheim und Oberkirch (Nachholspiel) sowie dem Derby auf dem Mittelberg entscheiden.

Hassenstein ist derzeit an allen Fronten gefordert: als Trainer, Pädagoge, Psychologe. "Die Jungs hadern alle, sind unzufrieden mit sich, Gott und der Welt", gibt er einen Einblick, wie schwer es fällt, aus dem kollektiven Leistungsloch, das im direkten Zusammenhang mit der schlechten Vorbereitung im Januar und Fe-bruar steht, herauszukommen. "Diese Phase habe ich immer erwartet, nun ist sie da. Die Jungs müssen wieder locker werden und den Kopf frei kriegen." Am leichtesten gelingt dies über Erfolgserlebnisse, denen man in diesem Jahr aber bislang vergeblich hinterher rennt. Auch weil Leistungsträger immer wieder gesundheitliche Rückschläge haben. "Maurath musste ich in Oberharmersbach nach einer halben Stunde verletzt auswechseln", bedauert Hassenstein, dass auch sein Schlüsselspieler derzeit kein Topniveau abruft.

RW Elchesheim geht im Vergleich zum VfB in die genau andere Richtung. Schwache Vorrunde, zufriedenstellender Start 2018. Fast schon traditionell hat man sich inzwischen auf einem einstelligen Platz eingenistet. Das soll bis zum Saisonende, wenn Florian Huber sein Amt als Spielertrainer dann aufgibt, auch so bleiben.