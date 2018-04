KSC will zurück in die Spur Von Hans Falsehr Für den Fußball-Drittligisten Karlsruher SC steht am morgigen Sonntag bei der Hausaufgabe gegen den FC Hansa Rostock (14 Uhr) so etwas wie ein Neuanfang auf dem Programm. Eine Woche nach dem mit 0:2 verlorenen Spiel in Magdeburg und dem Ende einer Serie von 21 Partien ohne Niederlage geht es für die Wildparkprofis darum, dass sie "wieder in die Spur kommen", sagt Sportdirektor Oliver Kreuzer und meint: Erfolgsspur. Denn Platz eins oder zwei und damit der Direktaufstieg sind seit letztem Wochenende nur noch theoretisch erreichbar. Das Problem sei, so Alois Schwartz, dass die beiden Topmannschaften Paderborn und Magdeburg "eine herausragende Saison spielen." Reelle Chancen hingegen haben die Schützlinge des Karlsruher Cheftrainers noch darauf, als Dritter durchs Ziel zu gehen und ihr Saisonziel, die Rückkehr in die Zweite Liga, über die Relegationsspiele gegen den Drittletzten der Zweiten Liga zu erfüllen. "Wir haben bisher eine gute Runde gespielt - wir wollen eine sehr gute Runde daraus machen", formulierte der KSC-Coach gestern das Ziel seiner Schützlinge für ihr noch fünf Spiele umfassendes Restprogramm. Voraussetzung dafür ist natürlich ein Sieg über Rostock. Die Hanseaten sind zwar seit acht Spielen ohne Sieg, aber immer noch eine der besten Auswärtsmannschaften der Liga. Als "sehr spielstarken" Gegner beschreibt Schwartz die Gäste und warnt: "Das ist ein schwerer Brocken." Sein Rostocker Kollege Pavel Dotchev hatte bei der gestrigen Anreise jedoch einige Personalsorgen im Gepäck. Unter anderem steht ihm der gelb-gesperrte Rechtsverteidiger Vladimir Rankovic nicht zu Verfügung. Hinter der Einsatzfähigkeit von Abwehrchef Oliver Hüsing steht wiederum ein Fragezeichen. "Die Jungs sind klar im Kopf" KSC-Coach Schwartz hingegen kann, bis auf einige Spieler aus dem zweiten oder dritten Glied (Torhüter Sebastian Gessl, Giuseppe Leo und Valentino Vujinovic), personell aus dem Vollen schöpfen. Auch Marcel Mehlem, der verletzungsbedingt (Hüft-/Beckenprellung) zuletzt zweimal fehlte, steht für ein Comeback bereit. Der lauf- und zweikampfstarke Mittelfeldspieler könnte Kapitän Kai Bülow, der in Rostock geboren und beim FC Hansa fußballerisch groß wurde, aus der Karlsruher Startelf verdrängen. Apropos verdrängen: "Für mich ist wichtig und entscheidend", sagt Oliver Kreuzer, "dass die Jungs die Niederlage von Magdeburg aus dem Kopf haben." Er habe in der zu Ende gehenden Woche jede Trainingseinheit beobachtet und dabei den Eindruck gewonnen, so der Sportdirektor des KSC weiter: "Das ist der Fall. Die Jungs sind klar im Kopf." Deshalb erwartet Kreuzer auch, dass die Wildparkprofis, "daran anknüpfen, was vor Magdeburg war." Und ohnehin klar sei: "Wir wollen gewinnen."

