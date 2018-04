Das Fernduell geht weiter Von Matthias Buschert Noch vier Spieltage sind in der Handball-Bezirksklasse zu absolvieren. Und die heiße Phase könnte heißer nicht sein. Mit der HR Rastatt/Niederbühl (30:6) und dem BSV Sinzheim II (30:6) liegen die beiden Mannschaften, die Aufstieg und den Relegationsplatz wohl unter sich ausmachen werden, gleichauf. Der Tabellendritte Panthers Gaggenau (26:10) hat nur noch wenige Chancen, in diesen Zweikampf einzugreifen. Trotz der Niederlage beim Gipfeltreffen am vergangenen Wochenende hat die HR Rastatt/Niederbühl nach wie vor alles in der Hand. "Ich hoffe, dass wir die Niederlage in Sinzheim gut verdaut haben", sagt Trainer Martin Ehrentraut. Nachwirkungen soll es jedenfalls auf die heutige Partie gegen die Reserve der SG Steinbach/Kappelwindeck (21:17) keine geben. "Wir werden konzentriert, engagiert und hoffentlich selbstbewusst in das Spiel gehen", erklärt Ehrentraut. Gegen die Rebland-SG habe man nach der 24:27-Hinspielniederlage noch etwas gutzumachen. Letztlich soll die Partie aber vor allem der Auftakt einer finalen Serie sein, die zum Wiederaufstieg führt: "Wir wollen unsere letzten vier Spiele alle gewinnen." Dies hat natürlich auch der BSV Sinzheim II im Sinn. Vermutlich darf sich die Südbadenliga-Reserve auch keine Niederlage mehr erlauben, möchte man den Landesligaabsteiger im Endspurt noch von der Spitze ablösen. Als erste Hürde muss Phönix morgen die zweite Mannschaft des TuS Helmlingen nehmen. Deren Teamsprecher Michael Hänsel ist voll des Lobes über die Truppe von Thomas Schuppan: "Sinzheim hat sich super entwickelt. Der BSV spielt einen schnellen Handball, verfügt über eine starke Truppe und hat alle Möglichkeiten auf den Landesliga-Aufstieg." Dennoch möchte der TuS natürlich versuchen, eine Überraschung zu landen. "Dazu brauchen wir aber einen richtig guten Tag und dürfen uns kaum Fehler erlauben", betont Hänsel. Bereits abgefahren scheint der Zug für die Panthers Gaggenau. Da die Murgtäler aber noch auf beide Titelfavoriten treffen, können sie zumindest noch das Zünglein an der Waage spielen. Zunächst einmal liegt nach der vorösterlichen Enttäuschung mit der Heimpleite gegen Ottenhöfen der Fokus aber auf Wiedergutmachung. Gegen die HSG Hardt II (9:27) soll unbedingt ein Heimsieg her. "Einfach wird das aber auf keinen Fall", warnt Trainer Christian Kohlbecker. So schlugen die Gäste zuletzt die SG Freudenstadt/Baiersbronn, womit sie im Kampf gegen den Abstieg Boden gutmachen konnten. "Die HSG wird alles daran setzen, den Aufwärtstrend bei uns fortzusetzen", schätzt er. Der TVS Baden-Baden III (8:30) hofft derweil, dass sich das Wechselspiel am Tabellenende fortsetzt. "Um die Perspektive auf den Klassenerhalt offen zu halten", so Thorsten Armbruster, gelte es, gegen Ottenhöfen (12:24) die dringend benötigten Punkte einzufahren. Da auch der ASV noch Zählbares gebrauchen kann, dürfe man eine kampfbetonte Partie auf Augenhöhe erwarten. "Zumindest rechnerisch noch abstiegsgefährdet", so der Verweis von Trainer Marcel Röll, ist die TS Ottersweier II (13:25). Gegen die HSG Murg (23:13) werde man entsprechend alles daran setzen, zu gewinnen. Auch dem TuS Memprechtshofen (12:24) würde noch der eine oder andere Punktgewinn gut zu Gesicht stehen. Als Gast der SG Freudenstadt/Baiersbronn (22:14) dürfen sich die "Römer" darauf aber nicht allzu große Hoffnungen machen.

