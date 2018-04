Enderles Traumtor rettet den FFC Von Hucky Krämer Es war ein herrlicher Fußballnachmittag, wie man ihn selbst im Linxer Hans-Weber-Stadion nicht oft erlebt. Und dann brach dieses gnadenlose Tor von Mike Enderle in der 88. Minute wie ein böser Fluch in die zauberhafte Stimmung. Mit einem Geniestreich rettete er dem Freiburger FC im Verbandsliga-Spitzenspiel, das den 650 Zuschauern Spitzenunterhaltung bot, doch noch den einen Punkt. Die Linxer Spieler saßen nach dem Abpfiff noch eine Weile mit hängenden Köpfen traurig auf dem Rasen und haderten mit dem Schicksal. Sie hätten den Sieg verdient gehabt. Erst nach und nach wurde ihnen bewusst, dass sie auch mit dem 1:1 (0:0) leben können. Die Titelfrage konnte ohnehin nicht in diesem Gipfel geklärt werden, dafür ist die Saison noch zu lang. Aber noch liegen die Linxer drei Punkte vor dem FFC, der allerdings ein Spiel weniger und das bessere Torverhältnis hat, dafür aber am Mittwoch in Offenburg nachsitzen muss, während der SVL gegen den Vorletzten FC Neustadt vor einer leichten Hausaufgabe steht. So überwog auch beim Linxer Trainer Sascha Reiß die Freude über das richtig gute Spiel seiner Mannschaft. "Natürlich ist es schade, dass wir nicht gewonnen haben. Wir hätten das 2:0 machen können, und dann kassieren wir zwei Minuten vor dem Spielende durch ein Traumtor das 1:1. Aber dieses Spiel war Werbung für den Fußball", sagte Reiß aus. Ins gleiche Horn blies auch sein Freiburger Trainerkollege Ralf Eckert: "Es war ein Spiel auf hohem Niveau. Nach dem 0:1-Nackenschlag unmittelbar nach der Pause haben wir uns den einen Punkt erzwungen." In der Tat war es ein tolles Spiel, weil es infantil war. Beide wollten gewinnen - und nicht den anderen daran hindern, zu gewinnen. Das ist Intuition, Begabung, das ist Enthusiasmus. Man ging aufeinander los, nach dem Motto "Ich zeig dir was, du zeigst mir was". Und das alles in einem wohltuend fairen Rahmen. Natürlich lief diese Begeisterung in taktischen, allerdings variablen Bahnen. Die Abwehr gehörte dazu, und die Laufbereitschaft der Spieler auch. Der FFC begann stürmisch: Schon nach 30 Sekunden wurde Toptorjäger Marco Senftleber (22 Saisontreffer) auf die Reise geschickt und SVL-Keeper Kevin Mury musste Kopf und Kragen riskieren, um ihm den Ball gerade noch wegzuschnappen. Das erste offensive Lebenszeichen setzte dann der SVL mit einer gelungenen Ballstafette über den wieder einmal omnipräsenten Alexander Merkel, Toptorjäger Adrian Vollmer (24 Saisontreffer) und Manuel Vollmer, der allerdings den Ball übers Tor drosch (21.). Er hatte aus taktischen Gründen den Vorzug vor Marc Rubio erhalten. "Es war abgesprochen, dass er beginnen und dann nach einer halben Stunde für Marc Platz machen soll", erklärte Reiß nach dem Spiel. Eine Taktik, die voll aufging. Der quirlige Piakai Henkel rückte nun auf die rechte Seite - und bereitete dann unmittelbar nach dem Wiederanpfiff das 1:0 durch Rubio vor. Die Freiburger zeigten sich aber keineswegs geschockt, nur fünf Minuten später hatte Marco Senftleber das 1:1 auf dem Fuß. Der SVL blieb aber weiterhin durch Konter und Freistöße brandgefährlich. Nach einem dieser Freistöße hämmerte Merkel den Ball aus der Drehung an die Innenkante des Tordreiecks (71.), von wo der Ball jedoch nicht den Weg ins Tor fand. Riesenpech für die Linxer, die dann durch Enderles Glücksschuss in den Winkel zum 1:1 gleich doppelt bestraft wurden (88.). SV Linx: Mury - Feist, Dennis Kopf, Schmider, Dennis Kopf - Merkel, Venturini (83. Göser) - Klemm, Adrian Vollmer, Manuel Vollmer (32. Rubio) - Henkel (90.+1 Recht). Freiburger FC: Kodric - Dreher, Garcia Stein, Kevin Senftleber, Faber - Eggert (76. Dees), Reinhardt - Ulubiev (56. Spoth), Enderle, Martinelli (83. Koberitz) - Marco Senftleber (76. Mourad). Schiedsrichter: Felix Ehing (Engen) - Zuschauer: 650 - Tore: 1:0 Rubio (46), 1:1 Enderle (88.) - Beste Spieler: Merkel, Henkel - Faber, Enderle.

