Sträflingsklamotten und Showgeglitzer

Wohin geht der Weg auf dem Kürparkett? Diese Frage kann nicht einmal Karl Breuer eindeutig beantworten. Zwar zeigt sich der Präsident des Deutschen Professional Verbands (DPV) begeistert über die Qualität der 22 Latein-Paare aus elf Nationen, die in Baden-Baden am Samstag um den Titel des Kür-Weltmeisters tanzen, aber einige der Programme gefallen der 86-jährigen Tanzsportlegende inhaltlich wenig. "Schindlers Liste", die düstere Version des italienischen Paars Davide Fumagalli und Debora Macaluso, hat ihn "eher peinlich" berührt, schaffte es aber im Finale auf Platz vier.

Der vielfache Weltmeister steht mit seinen Zweifeln nicht allein da - auch das Publikum teilte nicht unbedingt die Meinung der neunköpfigen Jury, die sich aber auch nicht durchweg einig war. Die ernsten Themen von Mord und Völkermord, Flucht und Vertreibung umgesetzt in Rumba oder Paso doble? Da hätten viele Zuschauer eigentlich auf die mitreißenden Shows mit teils akrobatischen Elementen gesetzt, denn Tanzen hat doch eigentlich auch viel mit Lebensfreude zu tun. "Die Paare trauen sich heute einfach mehr, aber das kann auch mal daneben gehen", urteilt Breuer.

Die Besetzung der siebenköpfigen Endrunde steht für die Bandbreite kreativen Tanzens: Eine zarte Liebesromanze "Song of past Summer" zeigten die Japaner Yuki Murata und Maria, ebenso gefühlvoll tanzten ihre Landsleute Daisuke Masuda und Mami Tsukada "Hand in Hand". Auf ausdrucksstarkes Lateintanzen hatten die deutschen Meister Valera Musuc und Nina Trautz gesetzt, die sich für "Him and Her - Her and Him" wohl deutlich mehr als den fünften Platz ausgerechnet hatten. "Carmen" platzierte sich vor "Schindlers Liste" auf dem Treppchen, nachdem Arsen Agamalyan und Oksana Vasileva eine großartige Mischung aus Opernstoff und Tanzkunst auf die Fläche gezaubert hatten.

Als eindeutige Publikumsfavoriten waren Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger, die mehrfachen Weltmeister in Standard und Latein aus Österreich, angetreten, doch ihre expressiven "Refugees" wurden von den für die USA startenden Russen Andre und Natalie Paramonov von der Spitze verdrängt. Ihre "Romance" in klassischer Eleganz mit viel glitzernden Effekten beantwortet - vielleicht - die Frage nach der weiteren Entwicklung des Kürtanzens auf höchstem Niveau.

Ergebnisse: 1. Andre und Natalie Paramonov (USA); 2. Vadim Garbuzov/Kathrin Menzinger (Österreich); 3. Arsen Agamalyan/Oksana Vasileva (Russland); 4. Davide Fumagalli/Debora Macaluso (Italien); 5. Valera Musuc/Nina Trautz (Deutschland); 6. Daisuke Masuda/Mami Tsukada (Japan); 7. Yuki Murata/Maria (Japan).