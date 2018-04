MuKu-Frauen fertigen Brombach ab

SG Muggensturm/K. -

TV Brombach 33:18.

Die Gastgeberinnen starteten mit Vollgas in die Partie: Die Abwehr agierte ungemein umsichtig, klaute zahlreiche Bälle, weshalb MuKu über Konter schnell zu vielen einfachen Toren kam. Eine frühe 8:1-Führung (11.) war die logische Folge. Das dezimierte Schlusslicht mühte sich zwar, produzierte aber deutlich zu viele Ballverluste und ließ die nötige Durchschlagskraft im Angriff vermissen. So hatte die MuKu-Abwehr mit der starken Olivia Blandl im Tor oft leichtes Spiel. Nach bereits 20 Minuten war der Vorsprung zweistellig (14:4), was dem Trainerduo Andreas Herrmann und Hannes Niethammer erstmals für einige Wechsel erlaubte. Nach der Pause (18:8) nahmen die Gastgeberinnen ihre schon obligatorische Auszeit, doch die zehn torlosen Minuten ab dem 20:10 (33.) blieben letztlich folgenlos, der TVB kam lediglich auf 20:13 heran. In der Schlussviertelstunde war dann Schaulaufen angesagt, Desiree Kolasinac und Co. schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. "Bei einem Sieg mit 15 Toren Unterschied kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Wir haben es am Ende souverän runtergespielt und den Gegner nicht auf die leichte Schulter genommen. Vorne haben wir noch den ein oder anderen Konter zu viel weggeworfen, insofern hätte der Sieg noch höher ausgehen können. Jetzt schauen wir, wie die anderen Ergebnisse aussehen", sagte Coach Hannes Niethammer nach der Partie, während sich seine Mannschaft zum Siegerfoto postierte.

Die schlechte Nachricht folgte dann nach dem Schnappschuss: Die SG Donzdorf/Geislingen (19:27), die MuKu (17:33) in der Tabelle noch überholen muss, um den Abstieg zu vermeiden, gewann zeitgleich in Ottenheim und ist nach wie vor zwei Punkte weg. MuKu muss nun die abschließende Partie gegen das Topteam Wolfschlugen in zwei Wochen gewinnen und obendrein hoffen, das Donzdorf seine restlichen drei Partien verlieren. Geht man von drei Absteigern aus und legt den direkten Vergleich zugrunde, würde aber selbst das nicht zum Klassenerhalt reichen.

Tore für MuKu: Kolasinac 7, Schnurr 7/3, Kühn 4, Merkel, Stahlberger je 3, A. Kunz, Kohler, Koffler je 2, Malisa Kunz 2/1, Wunsch 1 - für Brombach: Wißler 5/1, Herzog 4/1, Weber 3/1, Herde 3, Friedlin 2, Oster 1.

SG Steinbach/K. -

TSV Heiningen 33:24.

Nach dem hart erkämpften Remis vom Freitag war der Heimsieg laut Trainer Arnold Manz der erhoffte "Befreiungsschlag" und obendrein ein "sehr ansehnliches Spiel auf hohem Niveau". Die erste Viertelstunde war ausgeglichen (7:7), dann erarbeitete sich der starke Aufsteiger leichte Vorteile (8:10/21.), doch bis zur Pause drehte die SG das Spiel wieder (15:12). Auch nach dem Wechsel ließ sich der Gast nicht abschütteln, kam beim 20:19 (46.) gefährlich nahe. Doch sechs SG-Tore in Folge zum 29:21 (56.) - unter anderem von den gut aufgelegten Verena Keller und Sara Hildebrand - zogen dem TSV dann den Zahn.

Tore für Steinbach: S. Falk 12/7, Hildeband, Keller je 4, Quist, Kotzian je 3, Manz, Elies je 2, Droll, Federau, Daul je 1 - für TSV: Vogl 8/4, Klages 5, Kühnrich, Scheel je 3, Paul Philipp je 2, Fernandez 1. (moe)