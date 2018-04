Zu steile Vorlage

Die Vorlage, die ihm der FC Magdeburg schon am Freitagabend mit seinem 2:1-Sieg in Wehen Wiesbaden geliefert hatte, war zu steil für den Karlsruher SC. Statt mit einem Heimsieg über Rostock auf Relegationsplatz drei vorzurücken, kamen die Wildparkprofis gegen den FC Hansa nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Er könne seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sagte KSC-Trainer Alois Schwartz: "Sie hat alles versucht und wollte zum Schluss das Tor erzwingen. Leider haben wir das nicht geschafft." Auch habe, zum Beispiel bei einem Lattentreffer von Fabian Schleusener (82.), das für einen Dreier nötige Matchglück gefehlt. Der Zweikampf mit Wehen Wiesbaden um Platz drei gehe weiter, meinte Oliver Kreuzer, der Sportdirektor des KSC. "Wir haben es versäumt, uns in eine bessere Ausgangsposition zu bringen. Es wäre natürlich angenehmer, als Dritter und mit zwei Punkten Vorsprung in die letzten vier Spiele zu gehen."

Weil Marcel Mehlem nach zwei Spielen Verletzungspause wieder in der Startelf auflief, musste Kapitän Kai Bülow zurück auf die Ersatzbank. Schon nach einer knappen halben Stunde wurde der am rechten Knie verletzte Matthias Bader durch Marc Lorenz ersetzt. In der Folgezeit verloren die bis dahin dominanten Gastgeber den Faden, und die zu Beginn vielversprechende Partie ging torlos in die Pause. Denn die Platzherren schafften es in den ersten 30 Minuten nicht, weder aus dem Spiel heraus für Gefahr vor dem Tor von Janis Blaswich zu sorgen noch Kapital aus drei Eckbällen und drei Freistößen zu schlagen. Die größte KSC-Chance vereitelte Rostocks Keeper, als er nach einer Karlsruher Ecke einen Kopfball von David Pisot von der Linie fischte (16.). Lorenz fand nach seiner Einwechslung keine Bindung zum Spiel und handelte sich nach einem Foul seine fünfte Gelbe Karte ein.

Das Karlsruher Offensivspiel blieb auch nach dem Seitenwechsel der Partie, die auch abseits des Rasens laut Polizeiangaben völlig friedlich verlief, mangelhaft. Erst verstolperte Fabian Schleusener einen Konter (51.). Dann brachte auch ein weiterer Freistoß nicht den so heiß ersehnten Torerfolg (55.). Und schließlich versemmelten Lorenz (56.) und Anton Fink (57.) gute Chancen. In Minute 74 bewahrte dann Blaswich bei einem Flugkopfball von Schleusener seine Mannschaft vor einem Rückstand. Und in der 82. Minute rettete der Querbalken die Rostocker vor einer Niederlage. Zum Glück für den KSC ließ auch der FC Hansa im Abschluss praktisch alle Wünsche offen, sonst hätte der KSC wohl die erste Heimniederlage dieser Saison kassiert.

Bryan Henning hatte das 1:0 für die Gäste auf dem Fuß (78.), auch Tim Väyrynen hätte für die "Kogge" treffen können (84.), als die Hausherren in ihren Bemühungen um den Siegtreffer ihre Abwehr vernachlässigten. Die letzte Chance, vielleicht doch noch einen "Lucky Punch" zu landen, vergab Florent Muslija, der in der Nachspielzeit einen Freistoß aus 19 Metern in die Wolken schoss (90.+3). "Zum Schluss", meinte Gästetrainer Pavel Dotchev, "hatte das Spiel Pokalcharakter, es ging hin und her, und beide Mannschaften hätten gewinnen können."

Karlsruher SC: Uphoff - Bader (28. Lorenz), Gordon, Pisot, Föhrenbach - Thiede, Wanitzek, Mehlem (84. Stroh-Engel), Muslija - Fink (69. Pourié) - Schleusener.

Hansa Rostock: Blaswich - Nadeau, Hüsing, Rieble, Holthaus - Alibaz (60. Owusu), Henning, Bischoff (87. Berger), Scherff - Breier, Benyamina (76. Väyrynen).

Schiedsrichter: Sather (Grimma) - Zuschauer: 15350 - Gelbe Karten: Lorenz - Alibaz, Rieble, Holthaus, Bischoff, Scherff - Beste Spieler: Mehlem - Blaswich, Henning.