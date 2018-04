HR-Frauen weiter mit den besten Karten Zwei Spieltage vor Schluss haben die Handballerinnen der HR Rastatt/Niederbühl allerbeste Chancen auf die Meisterschaft in der Landesliga. Nach dem Derbysieg gegen die Panthers Gaggenau, die wohl den bitteren Gang in die Bezirksklasse antreten müssen, liegt das Reiche-Team zwar nach wie vor einen Punkt hinter der SG Willstätt/Auenheim. Allerdings hat der Spitzenreiter bereits ein Spiel mehr absolviert. In höchster Abstiegsgefahr - nach aktuellem Stand müssten vier Team runter - ist auch die Phönix-Reserve, die das Derby gegen MuKu II verlor. Keine Punkte gab es auch für TSO-Reserve und Absteiger HSG Hardt. Panthers Gaggenau - HR Rastatt/N. 24:32. Die ersten 20 Derbyminuten waren ausgeglichen, wie die Spielstände 4:4 (7.), 7:7 (14.) und 11:11 (22.) verdeutlichen. Knackpunkt waren die folgenden Minuten bis zur Pause: Im Angriff bissen die Panthers nicht mehr beherzt zu, die Gäste kamen derweil über Tempogegenstöße zu einfachen Toren. Die Folge: Das Topteam einteilte zur Pause auf 18:11. Nach dem Wechsel kämpften die Gastgeberinnen verbissen, doch Rastatt verwaltete den Vorsprung souverän und kam zu einem verdienten Sieg. Bleibt es bei vier Absteigern in der Landesliga Nord, ist Gaggenau bereits zwei Spiele vor Rundenschluss nicht mehr zu retten Tore für Gaggenau: Ebert 5, Siegel, Kurschus je 3, Illg 3/2, Geiges 2/2, Stößer, Schmitt, Stich je 2, Lühring, Rieger - für HR: Eller 12/5, Kleinkopf 6, Kölmel 5/2, Walz, Chruscinska je 3, Pfeffinger 2, Fink 1. Phönix Sinzheim II - Muggensturm/K. II 20:26. Die Gäste erwischten den besseren Start (0:3/5.), doch im ersten Abschnitt waren die Feuervögel gleichwertig. Das schlug sich mit zunehmender Dauer auch im Ergebnis nieder: Beim 6:6 (16.) war der Ausgleich hergestellt, mit 11:12 ging es dann in die Pause. Auffällig: Schon im ersten Durchgang schoss Sinzheim zahlreiche Fahrkarten. Nach einer ausgeglichenen Phase (16:16/49.) setzte sich das auch in den letzten zehn Minuten fort. Langsam aber sicher ging Phönix die Kraft aus, über 19:16 (54.) zog MuKu auf 23:19 (58.) davon und sicherte sich den Derbysieg. Tore für Phönix: L. Koller 5, N. Ernst 4, St. Pierre, O. Ernst, Lea Koller, Boos je 2, Götz, Kleinhans, Kresin je 1 - für MuKu: Henderson 7, Buchholz 4/2, A. Kunz, L. Stahlberger je 4, Walz 3, Malisa Kunz 2/1, Holz, Schmidt je 1. SG Freudenstadt/B. - HSG Hardt 33:23. Ab dem 2:2 (4.) erarbeitete sich die SG leichte Vorteile, abschütteln ließ sich der Gast aber zunächst nicht. Nach der Pause (17:14) vergrößerte Freudenstadt den Vorsprung kontinuierlich und steuerte einem sicheren Sieg entgegen. Tore für SG: Klisch 10, Höfler 7, Knödler 6, Günter 5/1, Raster, Bertiller je 2, Welle 1/1 - für HSG: Müller 7/6, Liebs 5, Seyfert, Schweikart, Krezo je 3, Huditz 2. TS Ottersweier II - HSG Meißenheim/N. 19:25. Nach ordentlichen 20 Minuten (7:8) verlor die TSO den Faden: Bis zur Pause zog die HSG auf 15:9 davon. Nach dem Wechsel verkürzten die Gastgeberinnen auf 12:15, doch die Gäste legten erneut einen Zahn zu. Bei der TSO hingegen lief in der Folge im Angriff nicht mehr viel. Tore für TSO: Thallner 5/1, Belikan 4, Stengele 3/1, L. Zimmer, Hörth je 2, Pfeifer, Leins, Fuchs je 1 - für HSG: Wilhelmi 9, Erb 8, Fortin 5/4, Jäger, Schiff, Brunner je 1.(moe)

