Iffezheim beseitigt letzte Zweifel

In dersicherten die TTF Rastatt mit einem 9:0-Auswärtserfolg beim Schlusslicht TTV Auggen II den vierten Tabellenplatz ab. In einer recht einseitigen Auseinandersetzung - die Breisgauer gewannen nur fünf Sätze - dominierten die TTF das Match nach Belieben. Mit zwei glatten Drei-Satz-Erfolgen von Martin Hamhaber/Manuel Weis und Julian Hertel/Thomas Hillert drängten die Gäste gleich auf ein schnelles Ende. Simon Henkel/Yannic Klein erhöhten mit ihrem 3:1-Erfolg auf 3:0. In den Einzelspielen landeten Hillert und Henkel zwei klare Drei-Satz-Siege zum 4:0- respektive 8:0-Vorteil. Alle anderen Einzel endeten mit 3:1 für die TTF, die dem Absteiger am Ende auch keinen Ehrenpunkt gönnten.

Das Meisterteam des TV Weisenbach bezwang in seinem vorletzten Saisonspiel in der Frauen-Verbandsliga zu Hause den TTC Blumberg mit 8:5 und bleibt auch nach 19 Spielen weiterhin ungeschlagen. Jasmin Langenbach/Monika Vig und Tanja Rath/Regina Roflik gingen gleich in den Doppelspielen recht forsch in die Partie und wollten nach dem 1:3-Fehlstart beim knappen 8:6-Auswärtssieg in der Hinrunde im Rückspiel keine Zweifel aufkommen lassen. Im ersten Spielabschnitt zogen die Gastgeberinnen durch drei glatte 3:0-Siege von Vig, Roflik und Rath auf 5:1 davon. Blumbergs Nummer eins Lisa Basler, die ihr erstes Einzel gegen Langenbach sicher gewann, drehte im Topspiel gegen Vig einen 0:2-Rückstand zum 2:5. Langenbach blieb auch im zweiten Einzel gegen Daniela Greiner ein Satzerfolg verwehrt. Unbelohnt blieb hier die Aufholjagd nach einem 4:10-Rückstand, die mit einem Netzroller zum 10:12 ein unrühmliches Ende fand. Nach dem Anschluss zum 4:5 punktete Rath zum 6:4. Mit dem dritten Einzelpunkt gegen Roflik hielt L. Basler ihr Team im Spiel. Vig und Langenbach beendeten nach drei Stunden Spielzeit mit zwei 3:1-Erfolgen das Match zum 8:5-Endstand.

Mit einem 8:4-Erfolg gegen den TTC Altdorf beendete der TTC Iffezheim die letzten Zweifel am Klassenverbleib. Angeführt von Spitzenspielerin Sophia Merkel, die nach dem Doppelsieg mit Bettina Seiser auch alle drei Einzel für sich entscheiden konnte, wurde der Konkurrent aus dem Ortenauer Bezirk niedergerungen. In Martina Schief (2), Seiser und Sandra Fettig (je 1) fand Merkel die nötige Unterstützung zum Gesamtsieg. Bereits zwölf Stunden nach Spielende fand das zweite Wochenendspiel beim ESV Weil II statt, das mit 4:8 verloren wurde.

Mit einem 9:0-Heimsieg gegen eine stark ersatzgeschwächte DJK Offenburg II beendete der Meister Spvgg Ottenau II die Saison in der Landesliga der Männer. Ohne seinen Spitzenspieler Maurice Löffler kam der TTV Gamshurst in Offenburg mit 2:9 unter die Räder. Chancenlos war der TTV Muckenschopf, der sich im Gastspiel beim Vizemeister TTSF Hohberg III mit 4:9 geschlagen geben musste.

Mit einem 9:2-Heimsieg gegen den TTV Kappelrodeck sicherte sich der TV Weisenbach die Vizemeisterschaft in der Männer-Bezirksliga. Nach drei Doppelerfolgen waren die Murgtäler auf den ersten drei Positionen nicht zu bezwingen. Die Spvgg Ottenau III konnte mit den beiden Erfolgen beim TTC Rauental II (9:1) und gegen den TTC Iffezheim II (9:5) nach Punkten zu Weisenbach aufschließen. Die schlechtere Spieldifferenz um zehn Spiele entschied das Gerangel um Rang zwei zugunsten der Weisenbacher, die jedoch auf die Teilnahme an den Relegationsspielen verzichten werden. Mit einem klaren 9:1-Heimsieg gegen den Tabellenletzten TuS Sasbachried sicherte sich der TB Sinzheim vorzeitig den Titel in der Männer-Bezirksklasse. So hatte das zweite Spiel beim direkten Verfolger TV Gernsbach, das mit 5:9 verloren wurde, nur noch statistischen Wert. In der Tabelle schloss Gernsbach nach Punkten zu Sinzheim (beide 32:4) auf, nach dem Spielverhältnis liegt der Primus mit plus 38 Spielen weit vorne. Mit einem 9:6-Erfolg beim TuS Sasbachried beendete der SV Weitenung die Saison, der TV Neuweier kam gegen den TTV Au am Rhein nicht über eine 8:8-Punkteteilung hinaus. Der Aufsteiger aus Au bezwang im letzten Spiel die Spvgg Ottenau IV sicher mit 9:3 und konnte sein Punktekonto auf 18:18 Zähler aufstocken. Im Kellerduell setzte sich der TTC Muggensturm beim TTV Bühlertal II knapp mit 9:7 durch. Bühlertal (8:28) ist neben Sasbachried zweiter Absteiger, Muggensturm (9:27) konnte sich dank des doppelten Punktgewinns auf den Relegationsplatz verbessern. (ti)