Titel für Köhler und Franke

Bei den Männern bestimmte zuerst Hagen Pohle (SC Potsdam) das schnelle Tempo der Spitzengruppe, da er noch einen Leistungsnachweis für die Heim-EM in Berlin erbringen musste. Zur Hälfte der Strecke sprengte dann Titelverteidiger und Favorit Christopher Linke (Potsdam) förmlich die Gruppe mit einem fulminanten Antritt, dem niemand folgen konnte. Linke hatte im Ziel dann nach 1:20:40 Stunden auch eine Minute Vorsprung auf Pohle (1:21:41). Dritter wurde Karl Junghannß (LAC Erfurt) in 1:22:51 Stunden, der sich damit auch den Sieg in der Juniorenklasse U23 sicherte.

Die beiden Mittelbadener, Carl Dohmann (SCL-Heel Baden-Baden; Foto: av) und Nathaniel Seiler, konnten nicht in die Medaillenvergabe eingreifen. 50-Kilometer-Spezialist Dohmann belegte in 1:23:57 Stunden Platz fünf hinter Nils Brembach (Potsdam; 1:23,18). Seiler wurde in 1:25.02 Stunden Sechster und Vizemeister in der Klasse U23. Er scheint damit in Naumburg auf Silber programmiert zu sein: Nach 2016 und 2017 war dies seine dritte Vizemeisterschaft in der U23, davor holte er zweimal Platz zwei bei den Jugendlichen U20.

Auf einen starken neunten Platz im Männer-Ranking ging Denis Franke. Der M-45-Senior erzielte 1:44:46 Stunden und gewann souverän seine Altersklasse. Georg Hauger als 17. bei den Männern erreichte nach 2:00:01 Stunden in seiner Altersklasse M60 den zweiten Platz. Für Antje Köhler gab es bei den Frauen den undankbaren aber überraschenden vierten Platz. In 2:20:01 Stunden lag sie zwar acht Minuten hinter der 16 Jahre jüngeren Bronzemedaillengewinnerin, holte sich aber in ihrer Seniorinnenklasse W55 souverän den Titel. Die Männer-Mannschaft aus Bühlertal kam mit Seiler, Franke und Hauger in 5:09:49 Stunden auf den Silberplatz hinter dem überragenden Trio vom SC Potsdam. (rawo)