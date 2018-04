Ein Sieg zum Abschluss Zum Saisonabschluss erwartete die Baden-Badener Oberliga-Basketballer in Leimen ein "Alles oder nichts"-Spiel. Die United Colors selbst hatten sich den Klassenerhalt zwar schon mit dem letzten Heimsieg gegen Viernheim vorab gesichert, aber die Hausherren aus der Kurpfalz hätten bei einem Sieg gegen die Kurstädter noch den Sprung in die Relegationsspiele geschafft. Doch daraus wurde nichts: Der UCBB gewann auswärts mit 78:63. Angesichts des drohenden Abstiegs ging Leimen engagiert zu Werke gewann das erste Viertel knapp mit 24:22. Selbst im zweiten Viertel spürte man den absoluten Willen, die letzte Chance auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten, mit 16:12 entschied Leimen den Abschnitt für sich. Die Kurstädter begruben aber mit dem dritten Viertel alle Hoffnungen der Hausherren: Die Colors machten nicht nur 34:40-Pausenrückstand wett, mit 23:9 dominierten sie den Beginn der zweiten Hälfte nach Belieben. Auch im Schlussviertel ließ Baden-Baden nichts mehr anbrennen: Mit dem am Ende ungefährdeten 78:63-Auswärtssieg beenden die United Colors Baden-Baden nach einer fulminanten Aufholjagd in der Rückrunde mit sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen die Saison noch auf dem siebten Tabellenplatz. "Wir haben mal wieder in der Rückrunde alles gerissen, nun versuchen wir den Weg des Umbruchs mit dem integrieren der jungen Spieler weiter voranzutreiben", wird Sportvorstand Andreas Kunz in einer Mitteilung zitiert. Einen positiven Schub würde der Aufstieg der Männer II in die Bezirksliga am Sonntag geben. Der Tabellenführer ist am letzten Spieltag zu Gast beim Tabellenzweiten DJK Karlsruhe-Ost. Nur der Sieger steigt direkt auf, während der Verlierer über die Relegation gehen muss. Der UCBB spielte mit: Deon McDuffie (24/4), Kwame Duku (20/1), Andy Kunz (12/4), Jonas Klein (12/2), Janko Rajsic (6), Dejan Bajic (2), Dino Dizdaric (2). (red)

