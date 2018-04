Gerber und Schmieder triumphieren

Über 5000 Meter setzte sich vom Start weg eine kleine Gruppe bestehend aus Stefan Gerber (TV Bühlertal), Björn Jülg (Rastatter TV), den Gästeläufern Markus Rösler (Iller-Schwaben) und Fabian Ritter (Vöhringen) sowie U-20-Athlet Efrem Nuguse (TV Bühl) etwas vom Feld ab. Im Verlauf des Rennens vergrößerte Stefan Gerber immer weiter seinen Vorsprung und überquerte nach 17:43,73 Minuten auch als Sieger die Ziellinie. Dahinter liefen Rösler (18:15,07) und Ritter (18:38,12) auf die Plätze zwei und drei vor dem Vize-Kreismeister Björn Jülg (18:47,14). Nuguse gewann die U-20-Wertung in 18:59,93 Minuten. Gegen Ende des Rennens konnte U-18-Läufer Felix Gernsbeck (LAG Obere Murg) immer mehr aufschließen und holte sich nach 19:07,00 Minuten den U-18-Titel. Bei den Frauen gewann Sylvia Schmieder (LAG Obere Murg) den Titel in 19:12,66 Minuten vor Gästeläuferin Salome Kirchner (Vöhringen; 19:26,12).

Über die 3000-Meter-Distanz der weiblichen Jugend U18 gab es einen spannenden Schlussspurt, den Gästeläuferin Katja Bäuerle (LG Region Karlsruhe) in 11:13,98 Minuten hauchdünn für sich entschied vor der neuen Kreismeisterin Christine Vollmer (TV Bühl) in 11:14,05 Minuten. Auch bei der männlichen Jugend U16 ging über die gleiche Distanz der Sieg nach Karlsruhe. Niklas Wieczorek gewann in 9:57,83 Minuten die Klasse M15 deutlich vor Kreismeister Sven Kistner (LG Hardt) in 11:03,16 Minuten. Leon Kalmbacher (LAG) sicherte sich in 11:45,02 Minuten den Titel in der Altersklasse M14. Einen souveränen Sieg herauslaufen konnte über 2000 Meter der Mädchen W15 Sophia Seiter vom TV Bühl in 7:31,57 Minuten und fast einer halben Minuten Vorsprung auf ihre Vereinskollegin Lea Bross (7:57,06). In W14 Carmen Bertsch (LG Hardt) in 8:30,67 den Kreismeistertitel.

Einen hauchdünnen Zieleinlauf mit hochspannendem Endspurt gab es bei den Jungs der Klasse M13: Max Warlich (TS Ottersdorf) führte die gesamten 2000 Meter das Feld an, im Schlepptau knapp dahinter Luis Roth (LAG). Der sah 150 Meter vor dem Ziel schon wie der Verlierer aus, konnte sich aber im Endspurt auf den letzten fünf Metern noch am Ottersdorfer vorbeischieben. Am Ende hatte Roth in 7:03,89 vor Warlich 7:04,00 Minuten nur eine Zehntelsekunde Vorsprung.

Rastatter Doppelsieg in der Klasse M12

In der Klasse M12 gab es einen Doppelsieg für den Rastatter TV durch René Fortuna in 7:31,53 Minuten vor Alexander Senski in 7:36,37 Minuten. Bei den Mädchen W13 setzte sich Luisa Ortanderl von der gastgebenden LG Hardt in 8:09,23 Minuten deutlich durch. Einen souveränen Start-Ziel-Sieg feierte bei den Mädchen W12 Anni Michelfelder vom TV Bühl in 8:14,09 Minuten.

Kreismeister über 800 Meter der Jungs M11 wurde Moritz Reuter vom RTV in 2:53,07 Minuten. Herausragende 2:42,05 Minuten lief Mattis Linder (SR Yburg Steinbach) als Sieger der Klasse M10. Kreismeisterin über 800 Meter der Mädchen W11 wurde Linda Rohrer (TV Bühl) in 2:53,33 Minuten. In W10 holte sich Ella Pfeffinger (TV Gernsbach) den Titel in 2:56,90 Minuten.

Ergebnisse

Männer 5000 m : 1. Stephan Gerber (TV Bühlertal) 17:43,73 Min. 2. Björn Jülg (Rastatter TV) 18:47,14, 3. Jens Mungenast (LAG Obere Murg) 19:08,12;

Frauen 5000 m: 1. Sylvia Schmieder (LAG Obere Murg) 19:12,66 Min., 2. Anne Smolka (Marathon Schwarzwasser) 28:40,67;

Männliche Jugend U20 5000 m: 1. Efrem Nuguse (TV Bühl) 18:59,93 Min.; U18: 1. Felix Gernsbeck (LAG Obere Murg) 19:07,00 Min., 2. Mauro Conde König (TV Bühlertal) 20:59,15, 3. Santiago Kainz (TV Bühlertal) 21:40,80; U16 3000 m: M15:1. Sven Kistner (LG Hardt) 11:03,16 Min., 2. Felipe Conde-König (TV Bühlertal) 11:29,77, 3. Moritz Merkel (SR Yburg Steinbach) 11:55,46; M14: 1. Leon Kalmbacher (LAG Obere Murg) 11:45,02 Min., 2. Jan Finzer (TV Bühl) 12:50,59, 3. Linus Bühler (LG Hardt) 13:05,72; U14 2000 m: M13: 1. Luis Roth (LAG Obere Murg) 7:03,89 Min., 2. Max Warlich (TS Ottersdorf) 7:04,00, 3. Felix Noll (TV Bühl) 7:20,93; M12: 1. René Fortuna (Rastatter TV) 7:31,53 Min., 2. Alexander Senski (RTV) 7:36,37, 3. Niklas Kunz (TV Gernsbach) 7:44,99;

Weibliche Jugend U18 3000 m: 1. Christine Vollmer (TV Bühl) 11:14,05 Min., 2. Jasmin Vollmer (TV Bühl) 11:20,27, 3. Vivien Schäfer (TV Bühl) 11:56,00; U16 2000 m: W15: 1. Sophia Seiter (TV Bühl) 7:31,57 Min., 2. Lea Bross (TV Bühl) 7:57,06, 3. Hanna Gernsbeck (LAG Obere Murg) 8:12,35; W14: 1. Carmen Bertsch (LG Hardt) 8:30,67 Min., 2. Pia Westermann (VFB Gaggenau) 8:31,32, 3. Luisa Weiler (LAG Obere Murg) 8:40,87; U14 2000 m: W13: 1. Luisa Ortanderl (LG Hardt) 8:09,29 Min., 2. Lucy Bader (SCL-Heel Baden-Baden) 8:25,74, 3. Lene Skipka (TV Bühl) 8:45,40; W12: 1. Anni Michelfelder (TV Bühl) 8:14,09 Min., 2. Aline Bach (TV Haueneberstein) 8:19,98, 3. Emilia Reiß (TV Haueneberstein) 8:23,27;

Schüler U12 800 m: M11: 1. Moritz Reuter (Rastatter TV) 2:53,97 Min., 2. Lennart Rieck (SCL-Heel Baden-Baden) 2:53,90 Min., 3. Severin Hotze (TS Ottersdorf) 2:54,48; M10: 1. Mattis Linder (SR Yburg Steinbach) 2:42,05 Min., 2. Max Jung (VFB Gaggenau) 3:04,44, 3. Leon Wolf (TV Iffezheim) 3:05,63;

Schülerinnen U12 800 m: W11: 1. Linda Rohrer (TV Bühl) 2:53,33 Min., 2. Noe Göhrig (LG Hardt) 2:56,74, 3. Paula Schulz-Sanchez (LG Hardt) 2:56,84; W10: 1. Ella Pfeffinger (TV Gernsbach) 2:56,90 Min., 2. Emilia Frey (TV Bühlertal) 3:06,49, 3. Sara Jung (VFB Gaggenau) 3:08,73. (rawo)