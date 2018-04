Die Topteams im Einsatz Von Heiko Borscheid Mit zwei Nachholspielen bemüht sich die Landesliga, die Tabelle heute Abend ein wenig zu begradigen. Hochkarätig ist der Spieltag allemal, denn gleich drei der ersten vier Teams in der Tabelle sind im Einsatz. Ligaprimus TuS Oppenau kann das Spektakel mit sieben Zählern Vorsprung entspannt verfolgen. Der Ligazweite SV Bühlertal steht vor der schweren Auswärtsaufgabe beim FV Schutterwald. Zwei Zähler trennen die beiden Vereine. Die Schutterwälder auf Rang vier könnten mit einem Heimerfolg einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstiegsspiele machen. Dasselbe gilt freilich für die Elf von Trainer Michael Santoro bei einem entsprechenden Auswärtssieg. Sollten sich die beiden allerdings unentschieden trennen und der VfB Bühl sein Heimspiel gegen den SV Oberkirch gewinnen, so würde sich die Mannschaft von Trainer Alexander Hassenstein plötzlich auf Platz zwei wiederfinden. Kaum zu glauben, nimmt man die Bühler Ergebnisse im Jahr 2018 als Maßstab. So richtig überzeugend war da keine Partie. Doch wie heißt es so schön: Die Tabelle lügt nicht! "Das Ziel war zu keiner Zeit der Aufstieg", sagt Hassenstein, der seiner Mannschaft eine überragende Hinrunde attestiert. Dass trotz der zuletzt durchwachsenen Leistungen immer noch die Aufstiegsspiele möglich sind, begründet der erfahrene Trainer mit der Ausgeglichenheit der Liga. "Jetzt wären wir natürlich blöd, wir würden nicht versuchen, diese Chance zu nutzen." In der Kreisliga A, Staffel Nord empfängt der FV Steinmauern den FV Sandweier. Mit 27 bzw. 29 Zählern rangieren die beiden Teams im Mittelfeld der Liga. Das zweite Spiel in dieser Staffel ist das Aufeinandertreffen des SV Niederbühl/Donau mit dem VFB Gaggenau, das allerdings erst morgen ausgetragen wird. Die Murgtäler haben dabei die Möglichkeit, zumindest vorübergehend bis auf einen Punkt an Spitzenreiter FV Ötigheim heranzurücken, was den Druck auf den Tabellenführer sicherlich erhöhen würde. In der Kreisliga B4 kommt es zum Duell des SC Baden-Baden gegen den SV Michelbach. Die Gäste haben sich mit inkonstanten Leistungen selbst um eine mögliche Aufstiegschance gebracht, was beim hochwertigen Michelbacher Kader eher einer Enttäuschung gleichkommt. In der B5 spielt mit dem SV Mösbach ein weiteres Schlusslicht gegen den SV Bühertal II, der zumindest rechnerlich noch Aufstiegschancen besitzt. Halbfinale im Bezirkspokal Beim TSV Loffenau liegt das Augenmerk sicherlich mehr auf der Punkterunde und der Chance, in der kommenden Saison in der Landesliga zu spielen. Der Spitzenreiter der Bezirksliga hat zumindest Platz zwei so gut wie sicher. Stand heute ist aber sogar das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg möglich. Dazu muss der TSV heute Abend im Halbfinale des Bezirkspokals den Ligarivalen FV Baden-Oos besiegen, um dann am Pfingstmontag gegen den bereits feststehenden Endspielgegner FV Würmersheim anzutreten - ein Zufall ist das keineswegs!

