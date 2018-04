Robin Kalender dominiert nach Belieben Die baden-württembergische BMX-Saison 2018 wurde am zweiten Aprilwochenende in Ingersheim eingeläutet. Mit 15 Fahrern war auch der RSV Falkenfels aus Bühlertal vertreten. Nach fast sechsmonatiger Rennabstinenz fieberten alle Fahrer diesem Auftaktrennen entgegen, das bei besten Wetterbedingungen auf einer hervorragend präparieren Piste ausgetragen wurde. Wer im Winter angemessen trainiert hatte, konnte an diesem Tag besonders glänzen und eine der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen. Bei den Anfängern standen Johnny Wurz und Lukas Rabe am Start. Wurz, mit gerade einmal sechs Jahren jüngster Bühlertäler Wettstreiter, erfuhr sich durch packende Rennen den Einzug ins Halbfinale. Hier reichte seine Platzierung knapp nicht fürs Finale. Rabe bestreitet diese Saison bei den Jungs (AK 9/10) kam nicht über die Vorläufe hinaus. Die Lizenzfahrer stellten ihre derweil ihre Klasse unter Beweis. Klara Bahrmann, unterwegs bei den Mädels AK 9/10, erzielte mit zwei zweiten und einem dritten Platz überzeugende Vorlaufergebnisse und qualifizierte sich damit fürs Finale. Hier fuhr sie als Dritte über den Zielstrich und hatte sich damit einen Platz auf dem Stockerl gesichert. Eine Altersklasse höher war Mia Fährmann auf der Piste. Sie belegte den undankbaren vierten Platz. Ihre Schwester Elisa konnte bei den Mädels der AK 13/14 den Pokal für die Zweitplatzierte mit nach Hause nehmen. Bei den Frauen ab 15 Jahren wurde der RSV gleich von vier Fahrerinnen vertreten. Laura Peter, Lilly Ochs, Xenia Schenkel und Annika Hondmann hatten kein allzu leichtes Spiel mit ihren Kontrahentinnen, so dass sie das Siegerpodest den jahrgangälteren Mitstreiterinnen überlassen mussten. Jonas Doninger, der seine erste Saison in der Lizenzklasse bei den Jungs 11/12 in Angriff nimmt, konnte nicht in die Ausscheidungsläufe einziehen. Leon Kalender, eigentlich in dieselbe Altersklasse gehörend, fuhr als Kaderfahrer in der nächsthöheren Klasse mit. Bis ins Viertelfinale konnte er sich vorkämpfen, dann war für ihn aber das Ende der Fahnenstange erreicht. Sein Bruder Robin dominierte die Klasse 15/16 nach Belieben und sicherte sich Platz eins. Brian Kleiner wagt in dieser Saison ebenfalls den Schritt in die Lizenzklasse. Dass hier ein anderer Wind weht, zeigten ihm seine Gegner gleich im ersten Vorlauf. Gegen deren Abgebrühtheit hatte er als Neuling nicht genug entgegenzusetzen. Viel schlimmer noch, ging er doch kurz vor Zieleinlauf zu Boden, weshalb für ihn der Renntag an dieser Stelle bereits zu Ende war. Christian Bahrmann fuhr in der Cruiserklasse der Senioren II den zweiten Platz ein, während Gerhard Weck bei den Cruisersenioren IV Fünfter wurde. (red)

