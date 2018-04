Was läuft da mit Kapllani und dem TC Fatihspor?

Wenn der Name Edmond Kapllani fällt, schwelgen Fußball-Fans des Drittligisten Karlsruher SC in Erinnerungen an bessere Zeiten - nämlich an "erstklassige". Schließlich schoss der mittlerweile 35-jährige Albaner den KSC in der Saison 2006/07 mit 17 Toren - im Verbund mit seinem kongenialen Sturmpartner Giovanni Federico - zum Aufstieg in das Fußball-Oberhaus. Bessere Zeiten will der momentan in der Bezirksliga im Abstiegskampf befindliche TC Fatihspor Baden-Baden auch wieder erleben. Womöglich mit Kapllani als Trainer in der kommenden Saison? Dementsprechende Gerüchte machten an den vergangenen Tagen die Runde in der Kurstadt und beim Internetportal "Fupa". Zumal Kapllani mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt in Baden-Baden hat und dort mit seiner Frau und seinen zwei Kindern wohnt. Wie Fatihspors Vorstand und Sportlicher Leiter Duran Akgül gestern nun auf BT-Nachfrage bestätigte, sei man "in Gesprächen" mit Kapllani. "Eine Entscheidung soll noch diese Woche fallen", so Akgül. Konkret gehe es um ein Engagement als Spielertrainer für die kommende Runde. Momentan schnürt der Stürmer, der auch lange Jahre für den FSV Frankfurt auf Torejagd ging, seine Kickschuhe noch für den Regionalligisten SV Elversberg. Dort endet sein Vertrag im Sommer. Ein gemeinsamer Bekannter habe den Kontakt zum TC hergestellt, erklärt Akgül.

Und was sagt Kapllani selbst zu den Gerüchten rund um seine Person? "Ja, es hat Gespräche gegeben. Aber, Stand jetzt, ist es für mich kaum vorstellbar, den Trainerposten beim TC Fatihspor zu übernehmen. Eigentlich ist nichts dran", sagt der Ex-Wildparkprofi. Es stimme, dass er einige "gute Freunde in Baden-Baden und beim TC hat", jedoch strebe er ein Engagement bei einem höherklassigen Verein an. "Ich möchte definitiv im Fußball weiterarbeiten. Sei es als Trainer oder in einer anderen Funktion", erklärt Kapllani. (rap)