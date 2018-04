Die Bisons sind gleich mit drei Teams in den Endrunden vertreten

Äußerst erfolgreich verlief die südbadische Volleyball-Meisterschaft der U20 für die jungen Bisons aus Bühl. Dabei belegte das Team des TV Bühl einen hervorragenden ersten Platz. Somit sind die Jungs für die deutsche Meisterschaft vom 12. bis 13. Mai in Oldenburg qualifiziert.

Doch nicht nur die U20 konnte sich für die Endrunde qualifizieren, auch die U16 und die U18 taten es ihren älteren Jung-Bisons gleich. Sie belegten bei den süddeutschen Meisterschaften in ihrer Altersklasse jeweils den zweiten Platz. Die U18 nimmt nun zum dritten Mal in Folge an der deutschen Meisterschaft teil. Die U16 ermittelten ihren Meister vom 12. bis 13. Mai in Rottenburg. Für die U18 geht es bereits vom 5 bis 6. Mai in Mömlingen um den Titel.

Maßgeblich an diesen Erfolgen beteiligt sind die beiden Trainer Leo Castellaneta (U16 und U20) und Lluis Molada (U18). Die beiden fanden eine sehr gute Trainingsgrundlage zu Beginn der Saison vor. Dies ist der langjährigen Arbeit von Santiago Garcia Domench zu verdanken. So konnten seit Jahresbeginn - und im speziellen nach Ende der Meisterschaftsrunden in den Männerligen - immer wieder Trainingseinheiten stattfinden, die die Jungs auf die süddeutschen Meisterschaften hervorragend vorbereitet haben.

"Für die jungen Sportler ist das eine besondere Leistung. Sowohl die Eltern als auch die Abteilungsverantwortlichen sind enorm stolz auf die Jungs. Aber von Ausruhen kann jetzt nicht die Rede sein", sagt Sabrina Bäcker aus der Bisons-Führungsriege stellvertretend.

Drei deutsche Meisterschaften müssen nun organisiert werden. Die Reiseplanung, Hotelbuchungen und Einreichung der Teilnahmeunterlagen sind in vollem Gange. Außerdem müssen Gelder beschafft werden, denn bezahlt werden müssen die Teilnahmen auch. "Die Jungs trainieren fleißig. Sie wollen die bestmögliche Leistung zeigen. Und vielleicht gelingt den Teams eine weitere Sensation und sie belohnen sich mit einer Medaille", so die Hoffnung im Bisons-Lager. Respekt verdient haben sich die drei Mannschaften bereits jetzt. (red)