KSC beherrscht die Waldhof-Buben

Von Hans Falsehr Der erhoffte Pokalfight kam nicht zustande. Vielleicht zu früh ging der favorisierte Drittligist Karlsruher SC im Halbfinale des badischen Vereinspokals gegen den Regionalligisten SV Waldhof Mannheim in Führung (22.). Und insgesamt zu wenig riskierten die Gäste, um die erwartete Niederlage vielleicht noch abwenden zu können. Letztendlich zogen die Gastgeber mit einem verdienten 4:0-Sieg ins Endspiel des bfv-Rothaus-Pokals ein und treffen dort am Pfingstmontag (21. Mai), dem Finaltag der Amateure, auf den Oberligisten 1. CfR Pforzheim. "Wir hätten unseren Fans gerne ein spannenderes Spiel gezeigt", bedauerte Gästetrainer Bernhard Trares nach der Partie und anerkannte den Karlsruher Sieg als letztendlich "hochverdient." Aber ein oder sogar zwei Tore hätten seine Schützlinge durchaus erzielen können. Weil etliche der etwas mehr als 14000 Zuschauer, etwa 3000 davon Anhänger der Gäste, aus verkehrs- und sicherheitstechnischen Gründen zur geplanten Anstoßzeit (17.30 Uhr) noch nicht auf ihren Plätzen waren, begann das traditionsreiche Derby mit zehnminütiger Verspätung. Der KSC nahm das Heft sofort in die Hand und kam schon in der ersten Minute zu einem Eckball und 60 Sekunden später zu einem Freistoß. Beide verpufften wirkungslos, und in der Folgezeit mischten auch die Gäste munter mit. "Die Waldhof-Buben" machten in der Folgezeit spielerisch sogar einen etwas besseren Eindruck. Benedikt Koep (7.) und Nicolas Hebisch (19.) stellten KSC-Keeper Benjamin Uphoff mit ihren Schüssen aber vor keine großen Probleme. Im wahrsten Sinne des Wortes "aus heiterem Himmel" - die äußeren Bedingungen waren optimal - ging der KSC dann wenig später in Führung. Ein Angriff der Hausherren über rechts wurde vom SVW zu schlecht abgewehrt, Marvin Wanitzek kam an der Strafraumgrenze satt zum Schuss und traf über den linken Innenpfosten ins Tor (22.). Erwähnenswertes brachten anschließend beide Mannschaften in der ersten Halbzeit nicht mehr zustande - weder aus dem Spiel heraus noch mit dem ruhenden Ball. Nach dem Seitenwechsel verhinderte zunächst nach einem Mannheimer Freistoß und Kopfball des früheren KSC-II-Spielers Michael Schultz Karlsruhes Torwart Uphoff den 1:1-Ausgleich (65.). Im Gegenzug erzielte dann Winterneuzugang Marvin Pourié sein erstes Pflichtspieltor für die Wildparkprofis und das 2:0 (66.). Nur vier Minuten später zahlte sich die kurz zuvor (63.) erfolgte Einwechslung von Florent Muslija und Fabian Schleusener aus. Muslija flankte von links und Schleusener traf mit einem Fallrückzieher aus acht Metern zum 3:0 für die Platzherren (70.). Anschließend war das bisschen Luft, das die Partie noch hatte, natürlich, raus. KSC-Trainer Alois Schwartz ließ ab der 79. Minute den A-Jugendlichen Tim Kircher noch Pokalluft schnuppern. In der zweiminütigen Nachspielzeit hatte noch einmal Schultz den Mannheimer Ehrentreffer auf dem Kopf (90.+1), ehe Pourié auf Vorarbeit von Muslija mit dem seinem zweiten Tor den 4:0-Endstand herstellte (90.+2), was sein Trainer Alois Schwartz lobend hervorhob: "Ich freue mich besonders, dass Marvin Pourié getroffen hat - und das gleich zweimal." KSC: Uphoff - Thiede, Stoll, Pisot, Föhrenbach - Camoglu (79. Kircher), Bülow, Wanitzek, Fahrenholz (63. Muslija) - Pourié, Stroh-Engel (63. Schleusener). SV Waldhof Mannheim: Gäng - Schultz, Mirko Schuster, Conrad, Amin - Tüting - Deville (84. Celik), Diring (46. Ivan), Di Gregorio (46. Marco Schuster), Hebisch - Koep. Schiedsrichter: Fritsch (Mainz) - Zuschauer: 14264. - Tore: 1:0 Wanitzek (22.), 2:0 Pourié (66.), 3:0 Schleusener (70.), 4:0 Pourié (90.+2) - Gelbe Karten: Schleusener - Beste Spieler: Uphoff, Wanitzek - Tüting.

