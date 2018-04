Weisenbacher Frauen noch ungeschlagen

In derendet die Saison am Wochenende mit zwei Spielen. Durch die Spielverluste der TTG Oftersheim (3:9 in Ottenau) und der FT V. 1844 Freiburg II (2:9 beim Meister TTC Singen) ist die Meister- und Abstiegsfrage vorab geklärt. Singen steigt in die Oberliga Baden-Württemberg auf, der Vizemeister TTC Odenheim versucht sein Glück über die Relegation. Absteigen müssen die FT V. 1844 Freiburg II und die TTG Oftersheim. Die DJK Offenburg muss als Drittletzter in die Relegation.

Meister in der Männer-Verbandsliga wurde die zweite Mannschaft der TTSF Hohberg. Über die Vizemeisterschaft wird am Wochenende die letzte Entscheidung fallen. Der TTC Mühlhausen hat die Saison mit 32:8 Punkten bereits abgeschlossen und ist nun auf die Schützenhilfe der TTF Rastatt angewiesen, die beim Tabellendritten TTV Auggen (30:8) ihr letztes Saisonspiel absolvieren. Gute Erfahrungen sammelten die Barockstädter am letzten Spieltag mit dem 9:0-Auswärtssieg bei der zweiten Auggener Mannschaft. Gegen Auggens erstes Team weht am Samstag den Barockstädtern ein ganz anderer Wind entgegen. Die Mannschaft aus dem Breisgau will sich mit der Vizemeisterschaft die Möglichkeit schaffen, über die Relegation in die Badenliga aufzusteigen. Hier wäre die DJK Offenburg der Gegner um den letzten freien Platz zu besetzen. Das Hinspiel gewannen die TTF im mit 255 Minuten längsten Saisonspiel vor eigener Kulisse knapp mit 9:7.

Beim letzten Auftritt der TTF wird Tobias Prestenbach wieder auf Position eins auflaufen. Durch das Fehlen von Julian Hertel rückt Mannschaftsführer Thomas Hillert ins erste Paarkreuz vor. Dahinter agieren Martin Hamhaber, Manuel Weis, Yannic Klein und Simon Henkel. Auggen geht als klarer Favorit in die Partie. Spitzenspieler Carlos Raul Hernandez Roque zählt mit 22:3 Einzelsiegen zu den Topspielern der Liga, dahinter bewiesen vor allem Pierre Kolbinger (20:13), Lukas Hudec, der alle 13 Einzelspiele ungeschlagen blieb, Tobias Kern (15:8) und Patryk Lauth (16:7) konstant starke Form.

Im Topspiel der Frauen-Verbandsliga empfängt der Meister TV Weisenbach am Samstag um 15 Uhr den Tabellenzweiten TTF Stühlingen II. In der Vorrunde gewannen die Murgtälerinnen den Kräftevergleich mit 8:6. Mit je zwei Einzelpunkten von Monika Vig, Jasmin Langenbach und Tanja Rath, sowie ein Erfolg von Regina Roflik und dem Doppel Langenbach/Vig wurde der Konkurrent um die Meisterschaft erfolgreich auf Distanz gehalten. Weisenbach ist nach 19 Spielen noch ungeschlagen und diese Serie soll auch in der letzten Partie standhalten.

Der SV Kirchzarten (24:14) liegt der Stühlinger Reserve (25:13) im Nacken und wird alles dransetzen, um sich mit einem Heimsieg gegen den TTC Iffezheim die Möglichkeit auf die Aufstiegsspiele zu erhalten. In der Vorrunde hatte sich Iffezheim dank Natalie Seiser, die mit drei Einzel- und einem Doppelsieg mit Martina Schief an vier Siegpunkten zum Gesamterfolg beitrug, mit 8:6 durchgesetzt. Sophia Merkel und Hannah Kawka gewannen je ein Einzel und gemeinsam im Doppel, Schief entschied die Partie mit einem 3:1-Erfolg im abschließenden Einzel. Der Druck liegt im Rückspiel bei den Breisgauerinnen, Iffezheim kann dagegen befreit aufspielen und sich mit einem Erfolg vom sechsten Tabellenplatz - je nach Ergebnis des ESV Weil II, der beim TTC Blumberg gastiert - noch um eine beziehungsweise zwei Positionen nach vorne schieben. (ti)