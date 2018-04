Volle Flaschen notwendig Von Christian Rapp Eine Wutrede wie dereinst Giovanni Trapattoni, der seine millionenschweren Stars von der Säbener Straße vor laufender Kamera abkanzelte und Größen wie Mehmet Scholl, Mario Basler und Thomas Strunz öffentlich anzählte, war es dann doch nicht, die Matthias Frieböse nach der 1:5-Packung beim 1. FC Rielasingen-Arlen von sich gab. Eine Standpauke war es freilich allemal, die der Trainer des SV 08 Kuppenheim seinen Jungs hielt. "In der zweiten Halbzeit hat die Mentalität gefehlt. Nach dem 1:3 haben wir uns in unser Schicksal ergeben. Ich habe klare Worte gefunden für unsere Leistung", sagt Frieböse und schiebt hinterher: "So etwas will ich in den letzten zehn Spielen nicht mehr sehen." Schließlich kann in diesem verflixt engen Abstiegskampf, in dem sich noch die Hälfte der Verbandsliga befindet, jeder Treffer - beziehungsweise Gegentreffer - von immenser Wichtigkeit sein. Das zuletzt ordentliche Torverhältnis hat am vergangenen Sonntag einige Kratzer abbekommen. Dabei fing das Auswärtsspiel der Wörtelkicker beim Spitzenteam vom Bodensee durchaus vielversprechend an. Den frühen Rückstand egalisierte 08-Abwehrspieler Dominik Stanic, bis zur Pause war das Kellerkind (Tabellen-13. mit 28 Punkten) "absolut auf Augenhöhe. Wir haben Rielasingen kaum zur Entfaltung kommen lassen", sah Frieböse vor der Pause einige gute Ansätze. "Man kann dort verlieren, aber es kommt auf das wie an." Die nächste Chance auf Wiedergutmachung bietet sich dem SV 08 beim morgigen Heimspiel gegen den Rangfünften Offenburger FV. Also wieder so ein Schwergewicht der Liga. "Der OFV ist eine spielstarke Mannschaft, die sich über den Ballbesitz definiert. Wir müssen hinten kompakt stehen, Zweikämpfe annehmen, lauffreudig sein und unsere Umschaltchancen gut ausspielen", lautet die Marschroute des 08-Coaches. Sozusagen Mentalität reloaded. Schließlich definieren sich die Schwarz-Blauen, trotz aller spielerischer Klasse, die sie im Umschaltspiel besitzen, zuvorderst über die kämpferischen Tugenden. "Beim 3:3 im Hinspiel haben wir alles reingehauen, was wir hatten. Das erwarte ich auch für das Wochenende", packt Frieböse sein junges Team auch ein Stück weit an der Ehre. Jedoch sei der OFV sicherlich gewarnt und werde "nicht mehr so ins offene Messer laufen". Beim Unterfangen Wiedergutmachung kann der 08-Trainer wieder voll auf Flügelflitzer Simon Götz zählen, der in Rielasingen noch angeschlagen war, sowie auf Torhüter Nikolai Gogol, der seine Erkältung auskuriert hat. Fehlen wird hingegen Ideengeber Andreas Weisgerber, der sich in der Schlussminute in Rielasingen eine Leistenzerrung zuzog. Wie auch immer, um gegen den OFV etwas Zählbares zu holen, braucht Matthias Frieböse, um im Duktus seines italienischen Trainerkollegen Trapattoni zu bleiben, keine leeren Flaschen, sondern am besten elf bis zum Rand gefüllte.

