"...und dann feiern wir!"

Es knistert rund um Sandweier. "Das merkt man schon die ganze Woche", berichtet Ralf Ludwig. Das ist auch kein Wunder, schließlich steht morgen Abend in der Rheintalhalle nicht irgendeine gewöhnliche Partie, sondern "das Spiel der Spiele für dieses Jahr" an, wie der Trainer der Grün-Weißen betont. In der Tat könnte die Kon- stellation drei Runden vor Schluss nicht brisanter sein: Der TVS führt die Tabelle mit 41 Punkten an, zwei Zähler dahinter folgt die SG Pforzheim/Eutingen auf Rang zwei.

"Solche Spiele sind die Belohnung für den Aufwand, den man das ganze Jahr betreibt", freut sich Ludwig auf das Duell "der beiden besten Mannschaften der Liga". Dabei steht die eigentliche Belohnung noch aus. Kurz und knackig: Gewinnt Sandweier, ist der Aufstieg in die dritte Liga perfekt. Bei dann noch zwei anstehenden Spielen könnte sich der TVS sogar zwei Niederlagen leisten. Würde der TV Willstätt - der dritte Aufstiegsaspirant - alles gewinnen, kämen die Mittelbadener aufgrund des besseren direkten Vergleichs mit Pforzheim immer noch vor den Goldstädtern auf Platz zwei durchs Ziel. An ein anderes Szenario möchte im TVS-Lager logischerweise niemand denken, aber selbst bei einer Pleite morgen im Topspiel ist in Sachen Aufstieg noch alles drin.

Davon will Ludwig nichts hören. Vielmehr macht er unmissverständlich klar: "Wir steigen am Samstag auf. Und dann feiern wir!" Ganz so leicht wird das indes nicht. Das weiß selbstverständlich auch Ludwig, der morgen wieder auf Simon Bornhäußer bauen kann. Schließlich werden die Pforzheimer mit ihrer besten Abwehr der Oberliga versuchen, die Sandweierer Offensivmaschinerie - nachweislich ebenfalls die beste in der baden-württembergischen Eliteklasse - zu stoppen.

Besonders belastend ist das aus Sicht des TVS aber nicht. Vielmehr steht die SG gehörig unter Druck. Ludwig: "Für die gilt: verlieren verboten!" Und so hat der Trainer neben dem Knistern auch "eine gewisse Lockerheit" bei seinem Team ausgemacht. Vielleicht auch deshalb, weil die Spieler nach dem 31:29-Sieg in Pforzheim wissen, wie man den Drittligaabsteiger besiegen kann. Auch der Coach hat taktisch "ein bissel was in petto. Aber ich sage natürlich nicht was". Auf jeden Fall sollten die Kreise von Mittelmann Julian Broschwitz, der Halbspieler Sandro Münch und Manuel Mönch sowie von Rechtsaußen Dominic Seganfreddo eingeengt werden. Darüber hinaus kommt es laut Ludwig aber "nicht darauf an, wer das bessere taktische Konzept hat. Entscheidend ist, wer den größeren Willen an den Tag legt". Und diesbezüglich hat Ludwig einen dezidierten Plan: Morgen gewinnen und mit einem Heimsieg nächste Woche die Meisterschaft klarmachen. "Dann feiern wir ein zweites Mal!"