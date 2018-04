Brisantes Wiedersehen Von Michael Ihringer Die Erinnerung an das Hinspiel bereitet Alexander Has-senstein noch heute leichtes Magengrimmen, auch wenn das unrühmliche Ereignis mittlerweile satte sechseinhalb Monate zurückliegt. Das erste Bühlot-Derby um Punkte seit Ewigkeiten endete für den erst kurz zuvor auf die Bühler Bank zurückgekehrten Trainer mit einem 0:4-Desaster. Vor 1000 Zuschauern im Hägenich. Es war weniger das Ergebnis selbst als die Art und Weise, wie sich seine völlig gehemmt wirkenden Schützlinge vom Erzrivalen im eigenen Stadion vorführen ließen. Nach Wochen des Mut machenden Aufgalopps in bessere Zeiten war die Derby-Pleite auch für den Trainer der erste Rückschlag im stets eifrigen Bemühen, eine neue Mannschaft systematisch aufzubauen. Ein halbes Jahr später vor dem Wiedersehen auf dem Mittelberg hat sich an der damaligen Konstellation wenig verändert, auch wenn beide Teams schwer ins neue Jahr gestartet sind. Doch rechtzeitig vor der entscheidenden Saisonphase haben sich beide wieder stabilisiert. Bühl hat die ersten beiden Dreier 2018 verbucht, Bühlertal mit den fulminanten Auswärtssiegen bei Spitzenreiter Oppenau und in Schutterwald wieder vollen Schwung aufgenommen. Als Schreckgespenst erwies sich für die Bühler im Hinspiel SVB-Stürmer Isuf Avdimetaj, der dreimal vom Elfmeterpunkt einnetzte. Und Avdimetaj ist in Topform, nur in Oppenau und Schutterwald traf er nicht in den vergangenen Wochen. "Das Ergebnis ist natürlich nicht zweitrangig, aber das Wichtigste ist für mich, dass wir uns diesmal anders präsentieren als im Hinspiel, nicht mehr so Larifari in den Zweikämpfen. Wir müssen auch vom Kopf her freier auftreten. Wir können nach den zwei Siegen mit breiterer Brust dort auftreten, aber der Gegner ist Favorit", sagt VfB-Coach Alexander Hassenstein, der auf Schlüsselspieler Simon Maurath (Knie) verzichten muss. "Wir sind wieder im Rennen und Oppenau im Nacken. Sie spüren unseren Atem und wir lassen sie bis zum Schluss nicht mehr in Ruhe", hat SVB-Vorsitzender Norbert Welle bei nur noch vier Zählern Rückstand auf die Spitze selbst die Meisterschaft wieder im Visier. Doch erst mal kommt das Derby, und Welles Gesicht fängt genauso an zu strahlen wie das Wetter, das morgen erwartet wird. "Beim letzten Heimspiel hatten wir gegen den VfB 1 200 Zuschauer. Die Konstellation ist optimal, dass wir diese Zahl wieder erreichen."

