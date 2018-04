Mit einem Spaziergang ins Finale

Wahrscheinlich lag es daran, dass beide Mannschaften auf der Zielgeraden ihrer Saison noch Aufstiegschancen haben - der gastgebende KSC (aktuell Vierter) in der Dritten Liga und Waldhof Mannheim (aktuell Zweiter) in der Regionalliga Südwest. Schließlich schonten die Cheftrainer Alois Schwartz (KSC) und Bernhard Trares (Waldhof Mannheim) im Halbfinale des badischen Vereinspokals jedenfalls einen Teil ihrer Stammspieler.

Auch deshalb kam der Derbycharakter dieser traditionsreichen Auseinandersetzung nicht zum Tragen und der von den Zuschauern erhoffte "Pokalfight" entpuppte sich als ein - allerdings recht engagiert geführtes - Freundschaftsspiel. Er habe mit "ein bisschen mehr Gegenwehr" von den Gästen gerechnet, meinte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer nach dem 4:0-Erfolg und dem damit verbundenen Einzug ins Endspiel. "Wir haben unsere Hausaufgabe erfüllt." Am "Finaltag der Amateure" treffen die Wildparkprofis am Pfingstmontag nun auf den 1. CfR Pforzheim. Spielort und Anstoßzeit werden noch festgelegt. Für den Oberligisten bedeutet die Endspielteilnahme praktisch schon den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals 2018/19, denn dafür wäre der KSC als mindestens Vierter der Dritten Liga schon qualifiziert. Und von Platz vier sind die Wildparkprofis schon jetzt eigentlich nicht mehr zu verdrängen.

Sollten die Schwartz-Schützlinge noch Dritter werden und die Relegationsspiele gegen den Drittletzten (16.) der Zweiten Liga bestreiten, käme es zu einer kuriosen und dem Vernehmen nach unveränderbaren Terminlage. Die Relegationsspiele finden nämlich am 18. (Freitag/Hinspiel) und 22. Mai (Dienstag/Rückspiel) - jeweils um 18.15 Uhr - statt, das Endspiel um den bfv-Rothaus-Pokal einen Tag früher, also am 21. Mai. Das heißt: Der KSC würde gegen den 1. CfR Pforzheim wohl nur eine Mixed-Mannschaft aus Profis aus dem zweiten Glied, Amateur- und A-Jugendspielern aufs Feld schicken.

So weit ist die Saison aber noch nicht fortgeschritten. Die Wildparkprofis sind zunächst am 35. Spieltag, nicht wie ursprünglich geplant morgen, sondern erst am Montag (18.30 Uhr) beim FSV Zwickau zu Gast. Wegen einer "Großdemonstrationslage" hatte die Landespolizei Sachsen die Verschiebung der Partie veranlasst.(fal)