Große Zuversicht

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht kletterten Angelique Kerber und Julia Görges Seite an Seite aus dem Paternoster des Stuttgarter Rathauses. Sichtbar locker und gelöst strahlten die beiden deutschen Topspielerinnen am Tag der Auslosung für das Fed-Cup-Halbfinale gegen Tschechien viel Zuversicht aus. Besonders dank ihrer formstarken Doppelspitze glaubt die DTB-Auswahl fest an ihre Chance auf den Einzug ins Endspiel. "Wir sind gut vorbereitet, guter Dinge und guter Stimmung", sagte die deutsche Nummer eins Görges, die heute gegen die zweimalige Wim-bledon-Siegerin Petra Kvitova die Begegnung eröffnet. Im Anschluss stehen sich auf dem Sandplatz Kerber und die Weltranglistensechste Karolina Pliskova gegenüber. Morgen werden die Paarungen getauscht, für das abschließende Doppel nominierte Kapitän Jens Gerlach Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn), die auf Barbora Strycova und Katerina Siniakova treffen. Für Teamchef Gerlach ist es in seiner Heimatstadt die zweite Partie in seiner neuen Rolle. Dass er, anders als beim Erstrundenmatch in Weißrussland (3:2), diesmal personell aus dem Vollen schöpfen und mit Görges und Kerber seine beiden Führungsspielerinnen aufbieten kann, stimmt den 44-Jährigen zuversichtlich. "Es ist toll, dass beide dabei sind. Sie sind in einer hervorragenden Verfassung. Ich bin guter Dinge, dass wir das am Wochenende auch sehen werden." Während Görges in der Vorwoche mit dem Final-Einzug beim Turnier in Charleston glänzte, ist Kerber mit bislang 25 Siegen auf der Tour die weltweit erfolgreichste Spielerin in dieser Saison. In der Weltrangliste belegen sie die Plätze elf und zwölf. Das Selbstvertrauen ist groß. "Es wird ein schwieriges Wochenende, aber natürlich glauben wir an uns", sagte Kerber. Dabei könnte die Hürde auf dem Weg ins insgesamt achte Fed-Cup-Finale für den DTB höher kaum sein. Tschechien ist die alles überragende Nation der jüngeren Vergangenheit, gewann drei der letzten vier Austragungen, darunter auch das Finale gegen Deutschland vor vier Jahren in Prag. Doch die deutschen Frauen sinnen auf Revanche. "Wir haben damals viel Erfahrung gesammelt und sind dadurch noch ein bisschen reifer geworden", sagte Kerber. Görges: "Es ist nicht mehr 2014." Im ersten Halbfinale vor eigenem Publikum seit 24 Jahren zählen die Frauen zudem auf den Heimvorteil. Kerber: "Ich hoffe, dass uns die Fans die entscheidenden ein, zwei Prozent bringen können. Darum geht es beim Fed Cup."(dpa)

