Direkter Vergleich wirkt sich aus

Damit befindet sich jetzt die Südbadenliga-Reserve im Rennen um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in der besten Ausgangsposition. Nun ist es die HR, die auf einen Ausrutscher des Konkurrenten an den letzten drei Spieltagen angewiesen ist. Die Tabellenführung hat sich Phönix hauchdünn erkämpft. Nach der 30:31-Niederlage in der Hinrunde hatte sich Thomas Schuppans Team gegen den Landesliga-Absteiger mit 28:26 durchgesetzt. Damit gibt beim direkten Vergleich ein Tor den Ausschlag zugunsten des BSV.

Zum ersten Spiel als neuer Tabellenführer empfangen die Sinzheimer heute die Panthers Gaggenau (27:11). Für die drittplatzierten Murgtäler ist die Saison mehr oder weniger gelaufen, sie nehmen die Rolle des Außenseiters ein. "Trotzdem ist der Ehrgeiz auf jeden Fall vorhanden, sich für die Heimniederlage in der Hinrunde zu revanchieren", sagt Christian Kohlbecker. Außerdem könne seine Truppe in diesem Spiel - wenn man schon selbst nicht mehr für den Titel in Frage kommt - die Entscheidung über den Meister beeinflussen. "Dazu bedarf es aber einer klaren Leistungssteigerung gegenüber den letzten Spielen", betont der Coach. Nur mit einer Topleistung werde etwas zu holen sein.

Eine Woche später empfangen die Panthers die HR Rastatt/Niederbühl. Die Barockstädter müssen sich aber zunächst noch mit der Reserve des TuS Helmlingen (14:26) beschäftigen. "Die sehr knappe Heimniederlage gegen Sinzheim am vergangenen Sonntag wird den TuS sicherlich nochmals motivieren, gegen uns eine Überraschung zu schaffen", meint HR-Trainer Martin Ehrentraut. Er rechnet mit einem engagierten und fokussierten Gast. Aber: "Wir müssen eine gute Abwehr stellen und schnell nach vorne spielen, dann wird es sehr schwer für unseren Gegner", meint Ehrentraut, der davon ausgeht, dass seine Mannschaft "durch Wille und Geschlossenheit das Spiel positiv bestreiten wird".

Um Platz vier in der Endabrechnung streiten sich die SG Freudenstadt/Baiersbronn (24:14) und die HSG Murg (23:15). Drei Wochen nach dem Finale im Bezirkspokal, das die SG mit 38:31 für sich entschied, kommt es heute in der Liga zum direkten Duell.

In der unteren Tabellenhälfte möchten sich der ASV Ottenhöfen II (13:25) und der TuS Memprechtshofen (12:26) mit Heimsiegen endgültig vor dem Abstieg sichern. "Nach dem Unentschieden zuletzt beim TVS Baden-Baden III wollen wir nun zuhause zwei wichtige Punkte einfahren", sagt Spielertrainer Hagen Kern vor dem Aufeinandertreffen gegen die Ottersweierer Reserve (15:25). Memprechtshofen erwartet den Vorletzten HSG Hardt II (10:28). "Zum Klassenerhalt fehlt uns nur noch ein Sieg. Diese Möglichkeit sollten wir gegen die HSG nutzen", erklärt Teamsprecher Florian Trinkaus.(maha)