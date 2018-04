Ein Sieg ist fest eingeplant

Aktive Erholung stand gestern bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Trainingsprogramm des Fußball-Drittligisten Karlsruher SC. 34 Punkt- und vier Pokalspiele - eins im DFB-Pokal und drei im bfv-Rothaus-Pokal - haben die Wildparkprofis schon in den Beinen. Und das Saisonende ist noch nicht abzusehen. Denn ob Trainer Alois Schwartz sein Team in die Relegation gegen den Drittletzten der Zweiten Liga führen kann, ist noch offen. Die Badener werden heute (14 Uhr) sicher sehr interessiert das Spiel Rostock gegen Wehen Wiesbaden verfolgen. Denn ein Hansa-Sieg, oder auch nur ein Remis gegen die mit dem KSC punktgleichen Hessen würde den aktuell vierten Karlsruhern eine zweite Chance eröffnen, den SVWW von Tabellenplatz drei zu verdrängen.

Aber egal, wie das heutige Spiel an der Ostsee ausgeht, der KSC will am Montag (18.30 Uhr) in Zwickau, zum Abschluss des 35. Spieltages, drei Punkte holen. So jedenfalls formulierte Schwartz gestern die Vorgabe an seine Schützlinge: "Wir wollen aus einer guten Saison eine sehr gute machen." Seine Mannschaft will also ihre Aufholjagd krönen und die reguläre Saison als Dritter abschließen.

Der FSV Zwickau stellt dem Siegesvorhaben des KSC aber eine recht heimstarke Mannschaft entgegen. "Wie jeder Gegner in der Dritten Liga - ein schwerer Gegner", warnt Schwartz, der auf Matthias Bader (Knieverletzung) und Marc Lorenz (Gelb-Sperre) verzichten muss. Ob Dominik Stroh-Engel zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. Die Karlsruher Nummer zwei auf der Position des Mittelstürmers ging im Halbfinale des Badischen Vereinspokals gegen den Regionalligisten SV Waldhof Mannheim am Mittwoch (4:0) nach einem Kopfballduell schon in der zweiten Minute "halb K.o.", wie Schwartz sagte, und nach etwa einer Stunde dann "voll K.o.." Deshalb wurde er gestern noch geschont. Auch der gegen Waldhof zweifache Torschütze Marvin Pourié genoss ein Schonprogramm und absolvierte nur eine Runde auf dem Fahrrad.

Das Spiel der Gastgeber ist auf ihren Mittelstürmer und Routinier Ronny König (34) zugeschnitten. Auf die langen Bälle für den besten Torschützen (zehn Treffer) des FSV, "werden wir uns einstellen", sagte Schwartz, der für den Rest dieser Saison den A-Jugendspieler Tim Kircher (19) ins Training der Profis hochgezogen hat. "Der Junge kann was", lobt der KSC-Trainer den rechten Verteidiger. "Und vielleicht brauchen wir ihn in dieser Saison noch."(fal)