Teufelskerl Streif macht den Kahn

Yannis Otto versuchte es aus kürzester Distanz, der eingewechselte Marek Balzer legte mit einer riskanten Direktabnahme aus zwölf Metern nach und Faruk Karadogan probierte es in der Nachspielzeit gar mit einem feinen Außenristschuss von der Strafraumgrenze. Doch das Kuppenheimer Trio sowie die restlichen Wörtelkicker hatten - abgesehen von Ottos Elfmetertor zum 1:2 in der 79. Minute - an diesem Tag in Florian Streif ihren Meister gefunden. Der OFV-Torhüter hielt, was auf seinen Kasten abgefeuert wurde, und trieb die Fußballer des SV 08 regelrecht zur Verzweiflung.

"Mich freut es für Florian besonders, er hat heute überragend gehalten und uns den Sieg gesichert", sagte Offenburgs Trainer Kai Eble. Dessen Kuppenheimer Kollege Matthias Frieböse war dagegen nach der knappen 1:2-Niederlage sichtlich angefressen, wohlwissend, dass gegen den Tabellenfünften wichtige Punkte im Abstiegskampf drin gewesen wären: "Uns hat die letzte Geilheit vor dem gegnerischen Tor gefehlt. Den Willen, einen Treffer erzielen zu wollen."

Der SV 08 versteckte sich in der Anfangsphase jedoch keineswegs, wenngleich der OFV mehr Ballbesitz hatte und durch gepflegtes Kurzpassspiel versuchte, seinen Torjäger Marco Petereit in Szene zu setzen. Wirkliche Torchancen der Gäste sprangen in der ersten halben Stunde jedoch nicht heraus, zu sicher agierten die 08-Innenverteidiger Karadogan und Denis Kolasinac im Verbund mit den defensiven Mittelfeldspielern. Im eigenen Angriffsspiel blieben die Hausherren vor allem durch die zahlreichen Ecken - bis zur Halbzeit waren es deren zehn - und Standards gefährlich. Armin Karamehmedovic hatte in der 28. Minute dann die 08-Führung auf dem Fuß, als Lucas Grünbacher einen herrlichen Gassenball durchsteckte, er jedoch allein vor Streif zu zögerlich agierte und schließlich ein OFV-Bein den Kuppenheimer Torjubel noch verhinderte.

Dies sollte sich postwendend rächen: 08-Verteidiger Luca Alesi, der mit dem umtriebigen Dimitrios Tsolakis seine liebe Müh und Not hatte, verlor den Ball am Strafraumeck an ebendiesen, der das runde Leder in die Mitte zu Petereit passte, der aus fünf Metern Nikolai Gogol keine Chance ließ (35.). Der Schock saß tief beim SV 08 - und sollte keine 60 Sekunden später vertieft werden: Wieder bat Tzolakis Alesi und dessen Vordermann Otto zu einer privaten Tanzstunde, legte an den Strafraum zu Nico Schlieter ab, dessen Schuss, abgefälscht von Kolasinac, unhaltbar einschlug.

Nach dem Wiederbeginn kam es ab der 54. Minute dann zum Privatduell der Wörtelkicker mit Streif. Zunächst scheiterte Otto am OFV-Keeper, der den Schuss aus kürzester Distanz noch aus dem Eck fischte. Auch Grünbacher versuchte mit einem Kopfball sein Glück, brachte aber zu wenig Druck hinter den Ball (73.). Wenig später dann der Anschlusstreffer, als sich Grünbacher mit letzter Kraft in den Strafraum schleppte und den minimalen Kontakt mit einem Gästeakteur dankend annahm. Otto ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte sicher.

Als dann Luca Ernst wegen eines Foulspiels die Ampelkarte sah (82.), war Kuppenheims wilde Schlussoffensive vollends eröffnet - und Streifs Mutation zu Oliver Kahn endgültig vollzogen: Zunächst tauchte er nach Balzers Direktabnahme blitzschnell ab und kratzte den Ball noch von der Linie (89.). Mit der Glanztat gegen Karadogans Schuss beendete Streif dann gekonnt sein Tagwerk.

SV 08 Kuppenheim: Gogol - Stanic, Kolasinac, Karadogan, Alesi (54. Tasli) - Saddedine (72. Djuric), Peter - Otto (87. Balzer), Karamehmedovic, Götz - Grünbacher.

Offenburger FV: Streif - Ruf (21. Ernst), Baitenger, Kahle, Geyer (60. Kehl) - Schlieter - Tsolakis (69. Feißt), Anzaldi, Geiler (74. Gür) - Petereit, Junker.

Schiedsrichter: Daniel Roeder (Gundelfingen) - Zuschauer: 200 - Tore: 0:1 Petereit (35.), 0:2 Schlieter (36.), 1:2 Otto (79./FE) - Gelb-Rote Karte: Ernst (OFV/82., wegen wdh. Foulspiel) - Beste Spieler: Stanic - Streif, Petereit, Tzolakis.