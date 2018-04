SVB krönt englische Woche

"Derbysieger, Derbysieger, Derbysieger" skandierten die Bühlertäler Spieler lauthals und tanzten ausgelassen im Mannschaftskreis auf dem Rasen, der schweißgetränkt war von ihrem mit Leidenschaft geführten Fußballkampf. Derweil waren die VfB-Akteure bereits verschämt vom Spielfeld gehuscht. Trotz Unterzahl - Christian Schmidt sah in der 61. Minute wegen Handspiels die Rote Karte -, gewann der SVB das Bühlot-Derby gegen den Verfolger und Erzrivalen VfB hochverdient mit 1:0 (0:0) und krönte damit eine perfekte englische Woche.

1:0 beim Tabellenführer TuS Oppenau, 2:1 beim ambitionierten Vierten FV Schutterwald und nun das 1:0 im zum Landesliga-Spitzenspiel mutierten Derby - der SV Bühlertal darf wieder vom direkten Wiederaufstieg ins südbadische Fußball-Oberhaus träumen: Den SVB trennt jetzt nur noch ein Punkt vom Platz an der Sonne, zugleich steht man vier Zähler vor dem VfB. "Ich habe immer daran geglaubt, dass wir noch in den Titelkampf eingreifen können", sagte der scheidende SVB-Trainer Michael Santoro nach dem zwar nicht glanzvollen, aber auch keineswegs glanzlosen Derby. Enttäuschend war eher die Kulisse. Der Lokalkampf, noch dazu ein Duell Zweiter gegen Dritter, hätte mehr als 620 Zuschauer verdient gehabt. Santoro machte auch noch einmal unmissverständlich klar: "Ich will Erster werden." Der Sieg war aufgrund der zweiten Halbzeit mehr als verdient. "Wir waren spielerisch besser und haben selbst in Unterzahl mehr Torchancen kreiert", strahlte Santoro mit der April-Sonne um die Wette.

Sein sichtlich angefressener Bühler Trainerkollege Alexander Hassenstein erkannte das neidlos an: "Die erste Halbzeit war von Taktik geprägt und sehr ausgeglichen. Nach dem Wiederanpfiff sind wir schlecht reingekommen, und nach der Roten Karte haben wir dann geglaubt, es geht von selbst. Wenn man sich selbst in Überzahl keine Torchance erarbeitet, kann man auf dem Mittelberg nichts holen. Der Sieg des SVB geht in Ordnung."

Die Partie begann nicht nur mit 15-minütiger Verspätung, sondern auch sehr verhalten. Da für beide Teams viel auf dem Spiel stand, tasteten sie sich erst einmal gegenseitig ab. Für einen ersten Aufreger sorgte dann der agile Bühlertäler Offensivspieler Nico Westermann mit einem Lattenknaller (18.). Tempo in das VfB-Spiel kam nur, wenn auf der rechten Außenbahn Andreas Böhm seinen Turbo zündete. Doch in der Mitte fehlten dann Nico Bohn (23.) oder Steven Knosp (28.) jegliche Durchschlagskraft. Beide Abwehrreihen um die Kapitäne Sebastian Keller (SVB) und Max Fischer (VfB) hatten alles im Griff. Nur nach einer missglückten Flanke von Jannik Kohler musste sich VfB-Torhüter Marcel Lang einmal richtig lang machen (38.).

In der Pause stellte der SVB um - für Simon Litterst kam Paul Grafe, für David Friedmann Julian Krauth -, spielte nun bissiger. Das 1:0 lag förmlich in der Luft. Und dann passierte SVB-Innenverteidiger Schmidt ein verflixtes Missgeschick: Im Zweikampf mit Yusuf Büyükasik kam er ins Straucheln und spielte am Boden liegend den Ball mit der Hand. Da Büyükasik frei durch gewesen wäre, blieb Schiedsrichter Steffen Fante gar keine andere Wahl, als dem Unglücksraben die Rote Karte zu zeigen. Und da war noch eine halbe Stunde zu spielen.

Doch aus dem Nachteil wurde ein Vorteil für den SVB. Während die Bühler glaubten, gegen den numerisch geschwächten Gegner nicht mehr ganz so viel rennen zu müssen, rückten die siegeswilligen Bühlertäler noch enger zusammen. Ab sofort herrschte auch Derby-Stimmung auf den Rängen. Und als dann nach einer leichten Balleroberung im Mittelfeld und einem schnörkellosen SVB-Angriff Jonas Knobelspies den Ball gekonnt zum 1:0 (67.) ins Bühler Gehäuse schlenzte, brodelte der Mittelberg. Und hätten die dezimierten Gastgeber ihre guten Konter konsequenter ausgespielt, wäre der hochverdiente Sieg durchaus höher ausgefallen. Dass die Bühler aus ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit kein Kapital schlagen konnten, ist und bleibt eines dieser Fußball-Phänomene.

SV Bühlertal: Gudera - Jannik Kohler, Schmidt, Sebastian Keller, Litterst (46. Grafe) - Max Keller, Friedmann (46. Krauth), Moritz Keller, Westermann - J. Knobelspies (78. Fianke), Avdimetaj (88. M. Fritz).

VfB Bühl: Lang - J. Welle (66. Daeffler), Fischer, Muscatello (80. Sabando Cedeno), Böhm - Schäfer, Bohn, Lusch (71. Ginetto), Sauer - Albrecht, Knosp (56. Y. Büyükasik).

Schiedsrichter: Steffen Fante (Neuenburg) - Zuschauer: 620 - Tor: 1:0 J. Knobelspies (67.) - Rote Karte: Schmidt (SVB; Handspiel; 61.) - Gelb: Grafe, Avdimetaj, Knobelspies - Böhm, Schäfer, Bohn, Welle - Beste Spieler: Kohler, S. Keller, M. Keller, Westermann - Fischer, Böhm.