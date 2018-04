Krönung um 21.47 Uhr

Christian Fritz wusste genau, was kommt. Ein breites Grinsen und eine geballte Faust in Richtung Bank waren klare Indizien. Kalt wie die Schnute des Sandweierer Sandhas' hatte der Linkshänder soeben einen Siebenmeter zum 32:27 verwandelt. Exakt drei Minuten vor dem Ende. Auch die rund 900 euphorisierten Zuschauern in der Rheintalhalle wussten nun, dass es gleich losgeht. Vorsichtshalber standen viele schonmal auf, einige hüpften bei den zwei weiteren Treffern des TVS Baden-Baden bereits. Dann der Countdown: Fünf, vier, drei, zwei, eins - Aufstieg!

Nach der Schlusssirene und dem 34:28-Heimsieg im absoluten Topspiel gegen die SG Pforzheim/Eutingen war es historische Gewissheit: Die Sandweierer Oberliga-Handballer spielen in der kommenden Saison in der dritten Bundesliga. Über die rappelvolle Tribüne - während des gesamten Spiels bereits ein grün-weißes Fahnenmeer - wogten Jubelwellen. Beim fälligen Platzsturm vermischten sich Freudentränen, Umarmungen und Sektduschen zu einer grün-weißen Jubelmasse. Und dann, um exakt 21.47 Uhr, schallte es durch die Halle: "Meister! Meister!" Weil der TV Willstätt in Plochingen über ein Remis nicht hinauskam, ist der TVS zwei Spieltage vor Schluss obendrein auch noch Meister der Oberliga.

Und das kam dann doch etwas überraschend. Wobei: Ein riesiges Banner wurde nur kurze Zeit später auf den Rängen enthüllt: "Meister BWOL 2017/18". "Das ist das Zückerle", sagte Ralf Ludwig, nachdem er bereits dutzende Glückwünsche entgegengenommen hatte. Zuvor hatte der TVS-Trainer "ein richtig geiles Handballspiel" gesehen: "Von der ersten Minute an waren wir hoch konzentriert und haben Pforzheim eigentlich keine Chance gelassen!" Da konnte auch Gästetrainer Alexander Lipps nur fair gratulieren: Der TVS war "über die gesamte Runde die konstanteste Mannschaft". Seine SG streitet sich nun mit dem TV Willstätt um den zweiten Aufstiegsplatz.

Bei der höllischen Hatz am Samstag starteten beide Teams konzentriert, im Gleichschritt wurde eingenetzt, wobei Gästekeeper Mile Matijevic bei einigen Kullerbällen der Hausherren keine gute Figur abgab - das galt im Übrigen für das gesamte Spiel, wie auch für seinen Kollegen Riccardo Petruzzi. Nach dem 4:3 durch den früh entfesselten Daniel Grimm (7.) streikte dann zunächst die Technik: Der Rechner für den elektronischen Spielberichtsbogen gab den Geist auf. Die Hausherren konnten ihr Betriebssystem nach der rund zehnminütigen Unterbrechung schneller wieder hochfahren: Fritz - mit zwölf Treffern am Ende erneut bester TVS-Werfer - und Nikolaj Unser besorgten eine Drei-Tore-Führung (10:7/17.). Als mitentscheidet erwies sich dann die Einwechslung von Keeper Thilo Hafner (18.), der bereits mit der ersten Aktion eine Monsterparade auspackte und im Verlauf noch weitere elf Mal Treffer vereitelte. Mit 16:12 ging es in die Pause.

Der Brisanz angemessen wurde das Spiel nach dem Wechsel hektischer, doch der TVS hatte Lust zu zaubern: Ein Kempa-Trick von Jonas Schuster und Grimm zum 19:14 (35.) brachte die Tribüne zum Brodeln, beim 20:14 kochte sie dann endgültig. Nach dem 23:16 (39.) kam die SG zwar nochmal auf 23:20 heran (45.). Der starke Johannes Henke sorgte aber mit zwei Treffern schnell für Entwarnung und sagte hernach so trefflich: "Man hat von Anfang an unseren unbändigen Willen gespürt. Wir hätten noch 100 Minuten spielen können, Pforzheim wäre nicht näher herangekommen." Der Rest war grün-weiße Handball-Historie.

TVS Baden-Baden: Hafner, Horn - C. Fritz 12/5, Grimm 6, J. Henke, Koch je 5, Schuster, Unser je 2, F. Henke, Jolibois je 1, Wichmann, Seiter, S. Bornhäußer, D. Fritz.

SG Pforzheim/E.: Matijevic, Petruzzi - Münch 8, Schlögl, Seganfreddo je 5, Broschwitz 4/1, Strehlau, M. Lupus, Gerstner je 2, Hohnerlein, Mönch, Hufnagel, Catak, P. Lupus.

Schiedsrichter: Dirk Baustert/Sebastian von Briel (Zähringen) - Zuschauer: 900 - Zeitstrafen: 5/7.