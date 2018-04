Loffenau und Würmersheim im Gleichschritt Keine Veränderung gab es an der Tabellenspitze in der Fußball-Bezirksliga. Sowohl Tabellenführer Loffenau als auch der punktgleiche FV Würmersheim erledigten ihre Aufgaben ohne Probleme. FC Lichtental - TSV Loffenau 0:3. Der Tabellenführer kam im Haimbachtal zu einem ungefährdeten Sieg, der auch noch höher hätte ausfallen können. Die Gastgeber kamen nie gefährlich vor das TSV-Tor, sondern hatten allenfalls "Halbchancen.". Tore: 0:1 D. Mangler (23.), 0:2 Hammer (48.), 0:3 Großmann (62.). FV Würmersheim - VFR Bischweier 3:1. Souverän und absolut verdient wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht. Würmersheims Sieg hätte noch ein, zwei Tore höher ausfallen können. Bischweier kam kaum einmal gefährlich vor das FVW-Gehäuse Tore: 1:0 Balke (20.), 2:0, 3:0 Kleinschmidt (61., 63.), 3:1 App (75.). FC Ottenhöfen - FV Bad Rotenfels 0:3. Die Platzherren erwischten einen rabenschwarzen Tag. Beim FCO ging so gut wie nichts zusammen. Bad Rotenfels nutzte seine Chancen konsequent und gewann völlig ungefährdet. Tore: 0:1 Hinkelmann (36.), 0:2, 0:3 Zimmer (45., 55.). SV Sasbach - SV Ulm 1:2. Ein Fehlpassfestival fand in Sasbach statt. Kein Wunder also, dass auch das entscheidende Tor mit einem Fehlpass eingeleitet wurde. Sasbachs Schlussmann Fabian Dürr spielte flach genau in die Füße eines Gästespielers, der bediente Steven Müller - und die drei Punkte landeten auf dem Ulmer Konto. Tore: 0:1 Müller (35.), 1:1 Oldach (65.), 1:2 Müller (90.). FC Rheingold Lichtenau - FSV Kappelrodeck/W. 1:2. Die Gäste gingen praktisch mit dem Pausenpfiff durch einen Sonntagsschuss aus 35 Metern in den Winkel in Führung. Nach dem Seitenwechsel bäumte sich der FC Rheingold gegen die drohende Heimniederlage auf - zunächst mit Erfolg. Nur fünf Minuten nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte jedoch Dennis Piga für den zwar glücklichen, aber ersten Auswärtssieg des FSV in dieser Saison. Tore: 0:1 Simsek (45.), 1:1 Klein (76., Foulelfmeter), 1.2 D. Piga (81.). FV Baden-Oos - Phönix Durmersheim 8:1. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde und schon 0:2 in Rückstand stellte das Schlusslicht seine Gegenwehr praktisch ein. Das Spiel war eine total einseitige Angelegenheit. Mann des Tages aufseiten der Gastgeber war Halil Tekce mit seinen vier Treffern. Tore: 1:0 Tekce (10.), 2:0 Fischmann (17.), 3:0 Tofaj (25.), 4:0 Tekce (33.), 5:0 Gulkow (41.), 6:0, 7:0 Tekce (44., 56.), 8:0 Frasch (67.), 8:1 Fitterer (88.). Fatihspor Baden-Baden - FV Ottersdorf 0:1. Der Tabellenvorletzte kam überhaupt nicht aus den Puschen, zeigte keinen Ehrgeiz, entwickelte keine Chancen, und das Zweikampfverhalten war mangelhaft. Deshalb genügte dem FVO ein Tor, um drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Tor: 0:1 Sunderer (10.). SV 08 Kuppenheim II - VFB Unzhurst 3:0. Einen Punkt hätten die Gäste mitnehmen können. Der VFB aber traf in der zweiten Halbzeit zweimal nur Aluminium. Insgesamt war das ein ausgeglichenes Spiel. Tore: 1:0 M. Balzer (9.), 2:0 B. Radke (73.) 3:0 Dimov (90.+3). (fal)

