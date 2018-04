Drei Vizetitel, aber viermal Silber Im Seeparkstadion in Freiburg trafen sich die baden-württembergischen Leichtathleten zur ersten Bahnmeisterschaft der noch jungen Saison 2018. Für die Männer, Frauen und Jugendlichen ging es um die Landesmeistertitel auf den Langstrecken 5000, 3000 und 2000 Meter. Aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl konnten die jugendlichen Nachwuchsathleten im Kampf um die Medaillen vorne mitmischen. Drei Vizemeisterschaften bei vier gewonnenen Silbermedaillen waren die erfolgreiche Ausbeute. Die spannendste Entscheidung gab es über 5000 Meter der weiblichen Jugend U18 um die Plätze zwei und drei. Hinter der Siegerin Alisia Freitag (Esslingen; 18:59,73) sprinteten die Zwillingsschwestern Jasmin und Christine Vollmer vom TV Bühl gemeinsam ins Ziel. Für beide wurden 19:28,24 Minuten gestoppt. Bei der Auswertung auf die Tausendstelsekunden hatte Jasmin Vollmer in 19:28,236 einen winzigen Vorsprung auf Christine (19:28,239). Doch letztendlich hatte die Wettkampfleitung ein Einsehen und setzte beide gemeinsam auf den Vizemeisterplatz und es gab für beide eine Silbermedaille. Ihren Saisoneinstieg feierte Celine Kistner von der LG Hardt. Im Rennen über 5000 Meter der U20 zeigte sie sich zwar noch nicht so stark wie im Vorjahr, holte aber in 18:34,91 Minuten Platz zwei hinter der Jule Vetter (18:28,46; Tübingen). Für die überraschendste Silbermedaille sorgte Christian Beitzinger vom Rastatter TV. Im 5000-Meter-Rennen der U18 hielt er sich immer in der Spitzengruppe auf und musste sich in starken 17:11,52 Minuten nur knapp dem Unterländer Till Federolf (17:09,62) geschlagen geben. Knapp an Bronze vorbei schrammte über 2000 Meter W-15-Läuferin Lisa Merkel (SR Yburg Steinbach). In 7:07,91 Minuten wurde sie Vierte. Sophia Seiter (TV Bühl) belegte in 7:39,17 Minuten nur Rang sechs. Über 3000 Meter der M15 kam Sven Kistner (LG Hardt) in 10:49,92 Minuten ebenfalls auf den sechsten Platz. (rawo)

