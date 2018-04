Nur das Sahnehäubchen fehlt Mit einem 9:0-Kantersieg über die TTF Rastatt rettete sich der TTV Auggen in der Tischtennis-Verbandsliga Männer als Vizemeister in die Teilnahme an der Relegationsrunde zur Badenliga. Die Barockstädter traten in Auggen stark ersatzgeschwächt an, es fehlten die Nummer zwei Julian Hertel und die Nummer vier Martin Hamhaber, was die Aufgabe beim in Bestbesetzung spielenden Favoriten aus dem Breisgau erheblich erschwerte. Nach einer 0:3-Niederlage von Yannick Henkel/Thomas Hillert im Auftaktspiel vergaben Tobias Prestenbach/Manuel Weis die Chance auf den Ausgleich. Die knappe 11:13-Niederlage im Entscheidungssatz prägte den weiteren Spielverlauf. Nach dem Spielverlust im dritten Doppel und dem 0:4 durch Hillerts Dreisatzniederlage gegen Auggens Spitzenspieler Carlos Raul Hernandez Roque war nochmals Prestenbach im Einzel gegen Pierre Kolbinger dem Ehrenpunkt der Gäste recht nahe. Bei 2:1-Satzvorteil endeten die beiden folgenden Durchgänge mit zwei 5:11-Satzverlusten. Yannic Klein, Weis, Simon und Yannick Henkel mühten sich vergebens und unterlagen chancenlos zum 0:9-Endstand. Mit 28:12 Punkten erkämpften sich die TTF einen respektablen vierten Rang in der Abschlusstabelle. Ausgerechnet im letzten Saisonspiel der Frauen-Verbandsliga hat es nun den Meister TV Weisenbach erwischt. Gegen das aufopferungsvoll kämpfende Team der TTF Stühlingen II setzte es im abschließenden Match eine 5:8-Heimniederlage. Das Ziel, die Saison ohne Niederlage abzuschließen, wurde am Ende trotz eines 27:25-Satzvorteils nur knapp verfehlt. Tanja Rath hatte das letzte Einzel bereits gewonnen, doch durch die Fünf-Satz-Niederlage von Jasmin Langenbach gegen Wiedemann fand die Partie ein vorzeitiges Ende und Raths Erfolg kam nicht mehr in die Wertung. Stühlingen entschied alle vier Fünf-Satz-Spiele für sich und darf nun in der Relegation um den Aufstieg in die Badenliga mitspielen. Monika Vig gewann für Weisenbach alle drei Einzelspiele, Regina Roflik und Langenbach gewannen je ein Spiel. Das erhoffte Sahnehäubchen nach einer sehr erfolgreichen Saison blieb den Murgtälerinnen durch die erste Niederlage nach einem umkämpften Match am Ende verwehrt. Der TTC Iffezheim unterlag beim SV Kirchzarten mit 5:8 und beendete die Runde mit 21:19 Punkten auf Rang sechs. Nach einem Fehlstart geriet die Mannschaft aus dem Renndorf mit 0:5 in Rückstand. Mit drei Einzelerfolgen von Martina Schief, Natalie Seiser und Sophia Merkel gelangen die Anschlusspunkte zum 3:5. Nach einer knappen 1:3-Niederlage von Schief verkürzten Sandra Fettig und N. Seiser nochmals zum 5:6. Schief mit zwei Satzverlusten in der Verlängerung und Fettig kassierten die spielentscheidenden Niederlagen zum 5:8. Der SV Nollingen kam zu Hause gegen den TTC Altdorf nur zu einer 7:7-Punkteteilung und muss sich nun über einen erfolgreichen Abschluss in der Relegation den Klassenverbleib sichern. In der Badenliga der Männer kassierte die DJK Offenburg im abschließenden Saisonspiel beim Absteiger TTG Oftersheim eine 1:9-Klatsche. Die Ortenauer müssen nun in die Relegation, können aber von Glück reden, dass sie von dem nordbadischen Konkurrenten nicht mehr eingeholt werden konnten. Nur ein Zähler trennt beide Teams voneinander, Oftersheim hätte aber bei Punktgleichheit über das bessere Spielverhältnis (+28) verfügt. Auch die zweite Mannschaft der FT Freiburg war im Derby gegen den ESV Weil überfordert und unterlag sang- und klanglos mit 2:9. (ti)

