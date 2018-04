Mission vollendet Mit einem klaren 7:1-Erfolg gegen die Zweitvertretung der SG Rochade Kuppenheim holten sich die Ötigheimer Schachspieler vorzeitig die Meisterschaft in der Landesliga und steigen damit erstmals in die Verbandsliga auf, der vierthöchsten Spielklasse im Schach. Für die als klare Favoriten in die Saison gestarteten Ötigheimer ist es der zweite Aufstieg in Folge und der bisher größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Wie schon während fast der gesamten Saison überließen die Denkstrategen aus dem Telldorf auch am vorletzten Spieltag nichts zum Zufall. Mit Sergey Grigoriants, Ventzislav Inkiov und Petra Papp saßen gleich zwei Großmeister und eine Großmeisterin an den ersten drei Bretten, doch auch an den anderen fünf Brettern war Ötigheim nominell deutlich stärker besetzt, so dass der hohe Sieg nicht unerwartet kam. Kuppenheim wehrte sich zwar nach Kräften - insgesamt dauerte die Begegnung mehr als fünf Stunden - zu mehr als zwei Remis am sechsten und siebten Brett reichte es jedoch nicht. Den Meistertitel perfekt gemacht hat am vorletzten Spieltag auch Ötigheim III, das in der Kreisklasse 2 gegen die achte Mannschaft der OSG Baden-Baden wenig Probleme hatte und 3,5:0,5 gewann. Auch Ötigheim III wird in der kommenden Spielzeit wohl eine Klasse höher antreten, dann mit einer durch Jugendspieler aufgefüllten Achtermannschaft. Abgerundet wurde das erfolgreiche Wochenende der Ötigheimer Schachspieler durch einen 6:2-Erfolg der zweiten Mannschaft in der Bezirksklasse. Der stark besetzte Liganeuling wies den alten Rivalen Muggensturm klar in die Schranken und machte mit diesem Sieg bereits am vorletzten Spieltag den angestrebten Klassenerhalt endgültig klar. Ohne die Personalprobleme zur Saisonmitte hätte auch Ötigheim II im Kampf um die Aufstiegsplätze ein gewichtiges Wort mit geredet. Etwas aus der Rolle gefallen ist lediglich das Nachwuchsteam Ötigheim IV, das in der Kreisklasse 2 bei Bühlertal III seine Chancen nicht nutzte und mit 1:3 verlor. (win)

