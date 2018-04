Topduo testet über 20 Kilometer

Konkurrenzlos waren allerdings die beiden badischen Top-Geher Carl Dohmann vom SCL-Heel Baden-Baden und Nathaniel Seiler vom TV Bühlertal. Eine Woche nach den deutschen Meisterschaften in Naumburg absolvierten sie in Biberach einen weiteren Test auf der 20-Kilometer-Strecke. Als "Training unter Wettkampfbedingungen", sahen die beiden und ihr Trainer Robert Ihly diesen ersten Auftritt im Frühjahr: "Es sind badische Meisterschaften, da ist es einfach Plicht, dabei zu sein. Die Meisterschaften sind eine willkommene Abwechslung zum Training und im Hinblick auf die Weltcupteilnahme sehr wichtig."

So setzten sich Dohmann und Seiler vom Start weg an die Spitze und gingen gemeinsam in flottem Tempo der Konkurrenz auf und davon. Nach dem Start am Ortsrand ging es auf eine kurze Pendelstrecke zwischen Obstbäumen hindurch, um über eine kleine Runde im Ort wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Einen Kilometer lang war die Runde, die 20 Mal absolviert werden musste. Mit Rundenzeiten von etwa 4:30 war das Tempo natürlich nicht so hoch wie bei den Saisonhöhepunkten, wo Zeiten von knapp über vier Minuten pro Kilometer gegangen werden.

Gemeinsam mit ihrem Trainer hatten sich die beiden eine Zeit von etwa 1:35 Stunde vorgenommen. Im Ziel waren sie dann nach 20 Kilometern etwas früher als geplant: Dohmann war in 1:32:56 Stunden einen Schritt schneller als Seiler in 1:32:57 Stunden. In der süddeutschen Meisterschaftswertung belegten beide ebenso wie in der badischen Wertung die Plätze eins und zwei.

Über zehn Kilometer bei den Frauen belegte Antje Köhler (TV Bühlertal) in der süddeutschen Meisterschaft den sechsten Platz in 66:28 Minuten und war damit schnellste badische Frau. Für Georg Hauger (Bühlertal) gab es über die gleiche Distanz in 57:06 Minuten Rang zwei. Vereinskamerad Hans-Georg Seipel wurde in 66:30 Minuten Dritter. Klaus Dietsche ging die zehn Kilometer in 60:59 Minuten, Alfons Schwarz in 64:48. Beide waren nicht für die badischen Meisterschaften gemeldet, mussten später aufgeben und kamen somit auch nicht in die süddeutsche Wertung. Bei den Frauen gab es zudem eine badische Meisterwertung über fünf Kilometer. Hier belegte Antje Köhler in 32:45 Minuten Platz zwei. (rawo)