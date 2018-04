Das richtige Signal für den Schlussspurt Von Christoph Ruf Nach dem 4:2-Sieg beim FSV Zwickau gab es für den Karlsruher Tross eigentlich nur ein Problem: Zu vehement durften sie sich nach dem vor allem offensiv tadellosen Spiel nicht auf die Schulter klopfen. Demonstrative Selbstzufriedenheit ist schließlich nicht das richtige Signal, um in den letzten drei Saisonspielen die Spannung hochzuhalten. Doch was gab es an diesem Auftritt zu kritisieren? Defensiv hatte man den alles andere als enttäuschenden Sachsen nicht viele Freiräume gewährt - und vorne fielen gleich vier Tore. Fabian Schleusener (19.), Marvin Pourié (36.) und der eingewechselte Anton Fink (80.) trafen aus dem Spiel heraus, lediglich dem zwischenzeitlichen 1:3 durch Kai Bülow (60.) ging eine Standardsituation voraus, Marvin Wanitzek hatte einen Eckball auf den Kopf des Kapitäns geschlagen. "In Sachen Ballbesitz waren heute beide Mannschaften auf einem Level", sagte Bülow. "Aber in puncto Zielstrebigkeit und Effizienz waren wir sehr stark." Zwickaus Christoph Göbel sah das ähnlich. Der Mittelfeldmann fand, der KSC sei "die beste Mannschaft" gewesen, "die in dieser Saison hier gespielt hat." Da der einzige Konkurrent um Platz drei, der SV Wehen Wiesbaden, am Samstag in Rostock gepatzt hatte, haben die Badener nun drei Zähler Vorsprung auf die Hessen. Der KSC hat es somit in der eigenen Hand, ob er Mitte Mai in die beiden Relegationsspiele gegen den Tabellen-16. der Zweiten Liga gehen darf oder nicht. Selbst wenn die Konkurrenz alle Spiele gewinnt, kann er sich in den ausstehenden Partien gegen Paderborn, Aalen und Jena sogar ein Remis leisten und hätte dennoch Platz drei verteidigt. "Wir müssen jetzt voll konzentriert in die Partie gegen Paderborn gehen", forderte Verteidiger Daniel Gordon. "Auch wenn sie bereits aufgestiegen sind, wollen sie sich sicher keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen. Das Spiel heute hat uns da Rückenwind gegeben." Zumal man mit der Erkenntnis nach Hause fuhr, im Saisonfinish auf eine zusätzliche Offensivkraft bauen zu können. Marvin Pourié hatte nach seinen beiden Treffern im Landespokal-Halbfinale gegen Waldhof Mannheim den Vorzug vor Fink bekommen und zeigte eine starke Partie - nicht nur wegen seines Treffers und des Assists beim wichtigen ersten Tor durch Schleusener. Der Hüne, der Ende Januar aus dem dänischen Randers nach Baden gekommen war, behauptete vorne viele Bälle, harmonierte bestens mit Schleusener und arbeitete gut nach hinten mit. "In Skandinavien hat er wegen der Winterpause drei Monate keine Spielpraxis gehabt, deshalb hat es ein bisschen gebraucht, bis er in der Form von heute ist", erklärte KSC-Trainer Alois Schwartz. "Ich hoffe, er kann in den restlichen Spielen noch wichtig für uns werden." "Brutale Effektivität und individuelle Klasse" In Zwickau sandte allerdings auch Fink ein starkes Signal aus, dass mit ihm zu rechnen ist, egal ob als Stammkraft oder wie am Montag als Joker, der in der Schlussphase noch einmal neuen Schwung bringt. Als FSV-Coach Torsten Ziegner die "brutale Effektivität und enorme individuelle Klasse in der Karlsruher Offensive" lobte, dürfte er jedenfalls alle drei Offensiven gemeint haben, die am Montagabend getroffen hatten, also: Den präsenten Pourié, Schleusener, der seinen 17. Saisontreffer schoss, und Fink, der nun auch schon derer acht auf dem Konto hat. Fazit: Es gibt schlechtere Voraussetzungen für die letzten Saisonspiele.

