Die Gunst der Stunde nutzen

In der Sporthalle des Ludwig Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt finden die Relegationsspiele für die Badenligen der Männer und Frauen statt. Um 10 Uhr beginnt der Wettkampf für die beiden Vizemeister der südbadischen Verbandsliga gegen den Vizemeister der Verbandsliga Baden. Bei den Männern trifft hier der TTV Auggen auf den TTC 1946 Weinheim II. Der Sieger dieser Partie bestreitet dann ab 14 Uhr das Aufstiegspiel gegen den Drittletzten der Badenliga. Diesen Rang belegte in diesem Jahr die DJK Offenburg. Bei den Frauen will der langjährige nordbadische Badenligist Rüppurr nach einem Jahr die Rückkehr in die Liga in Angriff nehmen. Zunächst stellt sich dem Team aus Karlsruhe die zweite Mannschaft der TTF Stühlingen in den Weg. Ab 14 Uhr geht es dann für den TTV Kappelrodeck ums Eingemachte. Der letztjährige südbadische Verbandsligameister will natürlich die Klasse erhalten. In Bestbesetzung, also mit Ursula Maier, Vanessa Maier, Juana Maier und Astrid Seiler, soll der nächste Gegner, egal ob Rüppurr oder Stühlingen, in die Schranken verwiesen werden.

Ab 14 Uhr wird auch das bezirksinterne Relegationsspiel um den Verbleib beziehungsweise Aufstieg in die Bezirksklasse ausgetragen. Der Sieger der Freitagspartie zwischen den beiden Vizemeistern der Kreisklasse Staffel 1 und 2, hier kämpfen die zweiten Mannschaften des TB Bad Rotenfels und des TV Lichtental in Ottenau um 20 Uhr gegeneinander, trifft im alles entscheidenden Match auf den Drittletzten der Bezirksklasse, den TTC Muggensturm.

In der Sporthalle Oberer Bühl in Furtwangen spielen bei den Männern die Landesliga- Vizemeister der TTSF Hohberg III und der TTC GW Konstanz gegeneinander, parallel zu dieser Begegnung trifft das Frauenteam des TV Bühl auf die dritte Mannschaft der TTF Stühlingen. Angeführt von Spitzenspielerin Lisa Weitzel will der TV Bühl die Gunst der Stunde nutzen, um sich für das Aufstiegsspiel am Sonntag beim SV Nollingen, der in der Verbandsliga den viertletzten Rang belegte, zu sichern. Neben Weitzel stehen im erfolgreichen Bezirksteam aus Bühl, das sich im letzten Saisonspiel mit einem 8:0-Kantersieg gegen die TTF Rastatt II noch die Vizemeisterschaft krallte, Katrin Faller, Romy Lorenz, Nadja Faller und Heike Lorenz im Aufgebot.

Der Sieger der Partie Hohberg gegen Konstanz reist am Sonntag zum Entscheidungsspiel bei der DJK Oberharmersbach, die als Tabellenachter der Verbandsliga in die Relegation muss. Durch den Verzicht der beiden Vizemeister der Bezirksliga Rastatt/Baden-Baden (TV Weisenbach) und dem Vizemeister der Bezirksliga Ortenau (SF Goldscheuer) bleibt der TTC Fessenbach automatisch der Landesliga erhalten. Mit dem Vizemeister der Frauen-Bezirksliga, dem TTC Langhurst, und dem Schlusslicht der Landesliga Staffel 1 der Frauen, der DJK Oberharmersbach, machen zwei Mannschaften aus der Ortenau die letzte freie Position unter sich aus. Hier hatte im Vorfeld der TTV Muckenschopf seinen Verzicht angekündigt. (ti)