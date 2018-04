Krönung einer überragenden Saison Großer Erfolg für die Turnriege des TV Muggensturm: Mit einem in der Vereinsgeschichte des TVM bisher einmaligen Erfolg beendeten die Kunstturnerinnen der ersten Mannschaft ihre Oberliga-Saison. Erstmals seit dem Aufstieg in das Oberhaus des Badischen Turnerbundes standen sie auf dem Podest und wurden hinter der souverän aufturnenden Nachwuchsriege der TG Mannheim Vizemeister. Mit drei zweiten Plätzen in der Vorrunde und dem dritten Rang in der Rückrunde bestätigten sie ihre Zugehörigkeit in der höchsten BTB-Wettkampfklasse. Auch wenn die Konkurrenz auf fünf Mannschaften zusammengeschrumpft war, bewies die neu formierte Truppe um die Trainerinnen Athena Venetidou, Koni Margaritidou und Karin Münster ein hohes Leistungsniveau, das für die nächsten Jahre hoffen lässt, heißt es in einer Mitteilung. Allen voran Kristina Rauch, die sich in allen vier Begegnungen als Leistungsträgerin herausstellte und mit mehreren Einzelplatzierungen einen großen Anteil am Erfolg der Mannschaft hatte. Aber auch die Routiniers Adrienne Großbaier und Marie Schneider schafften es sowohl mit ihrer Erfahrung wichtige Punkte an ihren Paradegeräten Sprung und Barren zu erturnen, als auch die jungen Turnerinnen in die Herausforderung Oberliga mitzunehmen. Neben Elisa Gnoss, die mit Bravour ihre Vierkampfstärke unter Beweis stellte, konnten Yara Berlinger und Jeanine Lepold aus den Reihen der Youngsters vor allem an ihren Lieblingsgeräten Barren und Balken auf sich aufmerksam machen. Chiara Zeltmann durfte für die im Abi steckende Hannah Münster die Rückrunde bestreiten und ergänzte am Boden und Sprung das Teamergebnis. Mit ihrem alljährlichen Engagement als Kampfrichterin für den TVM war Annette Pillot auch in dieser Saison wieder eine wichtige Mitstreiterin. Auf dem dritten Rang der Oberliga platzierte sich der PTSV Jahn Freiburg. Um im Jahr 2019 wieder standesgemäß mit acht Mannschaften antreten zu können, stiegen gleich drei Mannschaften aus der Verbandsliga in die Oberliga auf.(red)

